В столице Азербайджана Баку открылась 20-я сессия Конференции Парламентского союза ОИС

Председательство в Парламентском союзе ОИС перешло к Азербайджану В столице Азербайджана Баку открылась 20-я сессия Конференции Парламентского союза ОИС

Председательство в Парламентском союзе государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) перешло от Индонезии к Азербайджану.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, передача председательства состоялась на официальной церемонии открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС.

В среду, 24 июня, в столице Азербайджана Баку прошла официальная церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Вначале спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова зачитала обращение президента страны Ильхама Алиева к участникам сессии.

На мероприятии состоится обмен мнениями по вопросам повестки дня. Сессия призвана укрепить межпарламентское сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества, участники форума обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

В сессии принимают участие свыше 400 делегатов.