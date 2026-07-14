Правительство Украины ушло в отставку

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины.

Как сообщают украинские СМИ, за это решение проголосовали 258 депутатов.

Это означает одновременно отставку всего состава правительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об изменении политической стратегии Украины и соответствующих кадровых изменениях.

"В Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Пришли к выводу, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером", – заявил Зеленский.