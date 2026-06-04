Никол Пашинян на посту премьер-министра Армении сосредоточился на разрушении табу в стране

Пашинян ведет Армению к ментальной трансформации Никол Пашинян на посту премьер-министра Армении сосредоточился на разрушении табу в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, начавший свою активную оппозиционную деятельность еще в студенческие годы, теперь, находясь в кресле премьер-министра, нацелен на укрепление своей власти через нарратив «Реальная Армения», который обещает внутреннюю и внешнюю стабильность в условиях трансформации, пережитой им самим и страной.

Во второй части специального материала «Анадолу» под заголовком «История Армении на распутье», подготовленного к парламентским выборам 7 июня в Армении, рассмотрены политическая карьера и политика премьер-министра Пашиняна.

Никол Пашинян родился в 1975 году в городе Иджеван на северо-востоке Армении, входившей тогда в состав СССР. Отец Пашиняна — Вова Пашинян — был футбольным тренером и учителем физкультуры. Мать Светлана Пашинян умерла, когда Николу Пашиняну было всего 12 лет, и воспитывала его мачеха Ержаник.

Еще в период распада СССР Пашинян участвовал в прозападных демонстрациях за независимость. Будучи студентом факультета журналистики Ереванского государственного университета, вел активную политическую деятельность и писал статьи, направленные против руководства вуза.

За несколько дней до окончания обучения университет отчислил Пашиняна, не выдав ему диплом.

После отчисления из университета активизировал журналистскую деятельность, публикуя материалы об олигархии, мафии и коррупции, сфокусированные на элитах.

22 ноября 2004 года взорвали автомобиль, припаркованный перед зданием газеты, главным редактором которой был Пашинян.

В политику он пришел в 2007 году, создав блок и проведя кампанию за отстранение премьер-министра и президента, однако набрал около 1% голосов, не преодолев избирательный барьер.

На выборах 2008 года Пашинян стал ярым сторонником первого президента страны Левона Тер-Петросяна.

Он был в числе лидеров на протестах сторонников Тер-Петросяна, которые утверждали, что выборы сфальсифицированы. В ходе демонстрации 1 марта 2008 года погибли 10 человек.

После этих событий в Армении было введено чрезвычайное положение и выдан ордер на арест Пашиняна, после чего он скрывался в течение 16 месяцев, но продолжал писать статьи.

Летом 2009 года сдался властям и был приговорен к 7 годам тюрьмы по обвинению в «организации массовых беспорядков». Вышел на свободу в 2011 году по общей амнистии.

Бархатная революция и путь к лидерству

После выхода из тюрьмы популярность Пашиняна возросла, и в 2012 году он прошел в парламент по списку Армянского национального конгресса под руководством Тер-Петросяна.

Основав в 2015 году партию «Гражданский договор», Пашинян выступил против конституционных изменений, предпринятых тогдашним президентом Сержем Саргсяном в 2018 году для сохранения власти, и начал со своими сторонниками марш из города Гюмри в Ереван.

Акция протеста собрала сотни тысяч человек и Саргсян был вынужден уйти в отставку, а Пашинян был назначен парламентом исполняющим обязанности премьер-министра.

В декабре того же года возглавляемый Пашиняном блок «Мой шаг» набрал 70,4% голосов на досрочных выборах и пришел к власти. Пашинян стал премьер-министром, получив большинство в парламенте.

Переломным моментом для Пашиняна стало начало Азербайджаном в 2020 году операции по освобождению оккупированных территорий в Карабахе и разгром армянской армии в ходе 44-дневной операции.

10 ноября 2020 года Никол Пашинян был вынужден подписать заявление, положившее конец оккупации Карабаха при посредничестве России.

После этого в Армении начались народные протесты. К многодневным акциям с требованием отставки Пашиняна добавился меморандум армянской армии. Генштаб ВС Армении опубликовал заявление, фактически потребовав отставки Никола Пашиняна, заявив, что правительство не способно принимать эффективные решения в кризисный момент.

В дальнейшем Пашинян заявил, что лучший выход из сложной политической ситуации — это досрочные выборы и назначил их на 20 июня. На выборах в июне 2021 года партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала около 54% голосов и заняла первое место.

«Реальная Армения»

После сокрушительного поражения во Второй Карабахской войне в 2020 году одним из направлений изменений, инициированных Пашиняном, стало переосмысление исторического образования Армении.

Пашинян выступает за то, чтобы подход к событиям 1915 года, носящим характер табу в Армении и диаспоре, а также к границам страны и национальным целям, «соответствовал текущим условиям» и «способствовал развитию страны».

В отличие от националистической оппозиции, Пашинян в своем нарративе «Реальная Армения» подчеркивает необходимость сосредоточиться на «признанной международным сообществом территории страны в 29 743 квадратных километра» и отказаться от экспансионистских иллюзий.

В этом контексте «видение прогресса и развития» Армении определяется как многоуровневое с акцентом на правовое государство.

Армянские официальные лица в рамках «Реальной Армении» выступают как против продолжающихся провокационных заявлений в отношении «Карабаха», так и против провокационных высказываний в адрес отношений с Турцией.

В своем послании 24 апреля 2024 года Пашинян заявил, что поиски «потерянной родины» оставлены, и «земля обетованная» — это нынешняя Армения, которая благодаря проводимой политике может обеспечить благосостояние граждан.

«Армения признает территориальную целостность всех стран региона и не имеет территориальных претензий ни к одной стране», — сказал Пашинян, дав понять, что его правительство предпочитает концепцию «Реальной Армении», которая обеспечит благосостояние граждан.

Премьер-министр Армении выступает против использования горы Арарат, находящейся на территории Турции, как армянского символа, и в сентябре 2025 года было принято решение убрать символ горы Арарат с печатей в паспортах при въезде и выезде из страны.

Движение в сторону окончательного мира с Азербайджаном

Шаги, предпринятые руководством Пашиняна после поражений перед Азербайджаном в 2020 и 2023 годах, стали поворотными моментами как для Армении, так и для политики на Южном Кавказе.

Никол Пашинян начал предпринимать шаги по установлению отношений с соседними Азербайджаном и Турцией, чтобы восстановить хрупкую экономику Армении и создать пространство для маневра во внешней политике.

В прошлом году лидеры Азербайджана и Армении встретились в Вашингтоне при посредничестве США и подписали совместную декларацию.

Стороны парафировали мирный договор, подтвердив решимость положить конец конфликтам и двигаться к полной нормализации.

Азербайджан снял ограничения с грузоперевозок в сторону Армении, способствуя оживлению региональной торговли и транспортных цепочек. Также привлекло внимание начало экспорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению. Армянские официальные лица подтверждают, что эти процессы положительно скажутся на благосостоянии страны.

В экономическом и инфраструктурном аспекте процесса нормализации выделяется Проект Трампа (TRIPP) для международного мира и процветания, также называемый Зангезурским коридором.

Проект TRIPP, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном и направлен на укрепление региональных транспортных и торговых связей, крайне важен для региональной взаимосвязанности.

В изменившихся условиях после поражения во Второй Карабахской войне Пашинян еще до TRIPP выдвинул проект взаимосвязанности «Перекресток мира», направленный на вывод страны из изоляции через региональное сотрудничество.

Итоги выборов 2026 года для Пашиняна, и ситуация в парламенте имеют критическое значение в плане реализации конституционной реформы, требуемой от Армении для окончательного мирного договора с Баку.

Баку рассматривает отмену положений в конституции Армении, которые воспринимает как угрозу территориальной целостности Азербайджана, в качестве предварительного условия мирного договора.

Поэтому важно, чтобы Пашинян получил на выборах парламентское большинство, способное изменить конституцию, и поддержку народа.

Нормализация с Турцией

Шаги, предпринятые в период правления Пашиняна в отношениях с Турцией, также привлекли внимание.

В 2021 году бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч был назначен специальным представителем Турции, а вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян — специальным представителем Армении.

Кылыч и Рубинян встретились в Москве в январе 2022 года и договорились продолжать переговоры, направленные на полную нормализацию отношений между Турцией и Арменией, без предварительных условий. Этот процесс был положительно воспринят международным сообществом.

Авиасообщение между Арменией и Турцией, прекратившееся в 2020 году, было возобновлено 2 февраля 2022 года. Самолет, вылетевший из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен, приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

С 1 января 2023 года стала возможной прямая воздушная грузовая торговля между Турцией и Арменией.

Также было снято препятствие для доступа пользователей из Турции к веб-сайтам в Армении, за исключением официальных сайтов государственных учреждений Армении.

Пока стороны продолжали переговоры, подавались позитивные сигналы о процессе. В 2024 году Армения объявила, что армянская сторона пограничного перехода Алиджан на турецкой границе (пограничный переход Маргара) полностью отремонтирована и готова к открытию.

Согласно решению сторон, принятому в конце 2025 года, обладатели дипломатических, служебных и специальных паспортов Турции и Армении с 1 января 2026 года смогут получать электронную визу бесплатно, что обеспечит визовые послабления.

В результате встречи вице-президента Турции Джевдета Йылмаза с Пашиняном 4 мая был подписан меморандум о взаимопонимании по совместной реставрации исторического моста Ани, которая связывает две страны.

Также отмечается, что бюрократические приготовления по началу прямой торговли между Турцией и Арменией завершены по состоянию на 11 мая, и продолжаются необходимые технические и бюрократические работы по открытию общей границы между двумя странами.

Благодаря новому решению стало возможным указывать конечный пункт назначения или отправления товаров, следующих из Турции в третью страну, а оттуда в Армению или по тому же маршруту обратно, как «Армения/Турция».

Пашинян в мае объявил, что «железная дорога Ахалкалаки-Карс, как и азербайджанская железная дорога, открыта для экспорта и импорта Армении».

Интеграция с Европой

Пашинян, получавший сигналы поддержки от США и европейских стран в предвыборный период, предпринимает шаги, направленные на то, чтобы выйти из-под экономического, политического и военного влияния России, которую обвиняет в отсутствии помощи после поражения в Карабахской войне.

Армянское руководство в 2024 году приостановило участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а в 2025 году утвердило законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз.

Примечательно, что многие европейские лидеры совершили визит в Армению перед саммитом Европейского политического сообщества (ЕПС), состоявшегося в мае в Ереване.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван и сближение страны с Европой вызывает беспокойство Москвы, а российские официальные лица часто напоминают об энергоносителях, которые Армения использует по дешевым ценам.

Президент России Владимир Путин и заявил, что относится к развитию отношений Армении с ЕС «спокойно», отметив при этом, что невозможно одновременно находиться в Таможенном союзе с ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В последнее время Россия запретила импорт некоторых важных для Армении товаров, а российские официальные лица продолжают критику в адрес Никола Пашиняна.

Россия также сообщила, что отозвала своего посла в Армении в Москву для консультаций, что было связано с шагами Еревана по сближению с ЕС.

Общественный имидж Пашиняна

Обращает на себя внимание большое различие между образом и стилем поведения прежних армянских лидеров и общественной видимостью Пашиняна.

В отличие от недосягаемого жесткого и непримиримого образа Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, Пашинян часто выбирает неформальную одежду, использует общественный транспорт, велопрогулки и часто фотографируется с горожанами.

Армянское общество, привыкшее к лидерам, появляющимся перед народом с зачитыванием текстов по государственному телевидению, пристально следит за моментами из повседневной жизни Пашиняна, которыми делится в социальных сетях.

Пашинян гуляет по улицам Еревана без охраны, встречается с гражданами в кафе, пытаясь донести до общества с помощью прямых эфиров из своего дома, что ведет «обычную жизнь, не оторванную от народа».