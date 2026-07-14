Оба законопроекта внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский

Парламент Украины продлил срок действия военного положения и мобилизации Оба законопроекта внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский

Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения в Украине на три месяца, до 31 октября 2026 года. Об этом сообщают украинскиее СМИ.

За принятие закона "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине", регистрационный номер 15401, проголосовали 313 депутатов.

Согласно закону, продлен на 90 дней, то есть со 2 августа по 31 октября 2026 года, срок действия военного положения в Украине.

Также Верховная Рада Украины проголосовала за закон"Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", регистрационный номер 15402. Его поддержали 311 депутатов парламента.

Данным законом также на 90 дней, то есть до 31 октября, продлена всеобщая мобилизация в Украине.

Это уже 20-е голосование в парламенте по вопросу продления действия военного положения и всеобщей мобилизации. Оба законопроекта внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.