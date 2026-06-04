ООН рассчитывает на дипломатический опыт Турции на переговорах в рамках COP31 Бабатунде Ахонси заявил, что саммит станет этапом перехода от переговоров к практической реализации климатических обязательств

Постоянный координатор ООН в Турции доктор Бабатунде Ахонси заявил, что Турция добилась успехов в решении многих международных проблем посредством диалога и посредничества, и этот дипломатический опыт положительно скажется на проведении климатического саммита COP31, который пройдет в Анталье в ноябре.

В беседе с «Анадолу» Ахонси оценил роль климатических переговоров в борьбе с климатическим кризисом, а также вклад Конференции ООН по изменению климата COP31, которая в этом году пройдет под председательством Турции.

По его словам, процесс COP находится в центре глобальной климатической дипломатии и служит универсальной платформой, объединяющей правительства, научное сообщество, бизнес и гражданское общество вокруг общих климатических целей.

Ахонси напомнил, что, несмотря на критику медленных темпов переговоров, за последние годы были достигнуты важные результаты. Он отметил, что Парижское соглашение 2015 года создало базовую основу для борьбы с изменением климата, а на COP26 в Глазго в 2021 году страны пришли к согласию относительно цели ограничить глобальное потепление уровнем 1,5 градуса. Хотя этот порог уже был превышен, международное сообщество продолжает усилия по тому, чтобы превышение оставалось ограниченным и временным.

Он также указал, что на COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах в 2023 году был дан старт глобальному консенсусу по энергетическому переходу, а на COP29 в Баку в 2024 году удалось достичь общего подхода по вопросам климатического финансирования, подчеркнув его ключевую роль в реализации решений.

«Настало время ускорять реализацию»

Говоря об ожиданиях от COP31 в Анталье, Ахонси отметил: «Я думаю, что COP31 станет саммитом, на котором произойдет переход от переговоров к этапу подтверждения реализации принятых обязательств. Будут обсуждаться конкретные механизмы измерения, мониторинга, проверки и отчетности по выполнению обязательств государств. Если послушать председателя COP31, министра Мурата Курума, то можно увидеть, что он неоднократно подчеркивает именно эти принципы и необходимость ускорения практических действий. Наука больше не является предметом споров — научные данные предельно ясны. Также ясно, что необходимо делать. Часть решений уже была опробована, и результаты начинают проявляться. Поэтому сейчас настало время ускорить реализацию и внедрять проверенные решения в масштабах и темпах, соответствующих серьезности климатического кризиса».

По словам Ахонси, каждая конференция COP приобретает собственный характер в зависимости от места проведения, а выбор Антальи имеет стратегическое значение.

Он отметил, что это позволит привлечь внимание мировой общественности к климатическим проблемам Средиземноморья, которое нагревается быстрее среднемировых показателей и сталкивается с такими вызовами, как засухи, лесные пожары и проблемы водной безопасности.

«Турция соединяет Восток и Запад, Север и Юг»

Ахонси подчеркнул способность Турции объединять различные стороны переговорного процесса.

«Турция благодаря своему географическому и геополитическому положению является мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом. Она связывает Европу с Ближним Востоком и Африкой. Кроме того, Турция имеет недавний успешный опыт содействия диалогу и посредничеству в сложных международных вопросах. Этот опыт может найти отражение и в процессе председательства на COP31. Возможно создать диалог и решения, которые будут учитывать потребности развитых экономик и одновременно отвечать реалиям выживания и развития стран Глобального Юга. Можно ли найти для этого более подходящую страну, чем Турция?» — сказал он.

Ахонси также отметил, что климатическая справедливость напрямую связана с энергетическим переходом и доступом к технологиям, выразив надежду, что COP31 поможет усилить внимание к этим вопросам.

Энергетический переход и климатическое финансирование

По словам координатора ООН, одним из ключевых пунктов повестки COP31 станет энергетический переход.

Он отметил, что последние события, особенно ситуация вокруг Ормузского пролива на фоне войны между США, Израилем и Ираном, вновь продемонстрировали уязвимость мировой энергетической системы.

«Энергетическая система, зависящая от ископаемого топлива, особенно импортируемого, несет серьезные риски в условиях подобных региональных кризисов. Это еще больше укрепило стремление ускорить переход к возобновляемым источникам энергии», — подчеркнул Ахонси.

Он добавил, что возобновляемая энергетика менее подвержена рыночным колебаниям и геополитическим рискам, а сотрудничество между Международным энергетическим агентством (IEA) и COP31 будет способствовать росту интереса к этой сфере.

Ахонси также назвал две основные темы предстоящего саммита. Первая — климатическое финансирование и практическое выполнение ранее данных обязательств. Вторая — передача технологий странам, наиболее уязвимым перед последствиями изменения климата.

По его словам, особое значение имеет создание механизмов, которые позволят африканским странам получить доступ к необходимым технологиям, несмотря на то что они внесли минимальный вклад в возникновение климатического кризиса, но испытывают его последствия в наибольшей степени.