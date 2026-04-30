Омер Челик осудил нападение на Глобальную флотилию «Сумуд» Израиль своим нападением на Глобальную флотилию «Сумуд» совершил очередное преступление против человечества, - зампред Партии справедливости и развития

Атака, совершенная израильскими силами в международных водах на Глобальную флотилию «Сумуд», направлявшуюся с целью доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, является актом варварства, направленным на «союз человечества». Об этом заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития и пресс-секретарь партии Омер Челик.

В своем заявлении, опубликованном в соцсети турецкой платформы NSosyal, Челик подчеркнул, что каждая инициатива по доставке гуманитарной помощи в Газу является благородным актом гуманности.

«Мы осуждаем это варварство Израиля, направленное против всего человечества. Израиль своим нападением на Глобальную флотилию «Сумуд», которая предприняла попытку доставить помощь в Газу, совершил очередное преступление против человечества. Все международное сообщество должно дать единый ответ на это варварство со стороны Израиля. Мы внимательно следим за ситуацией с нашими гражданами и другими пассажирами флотилии», - написал политик.