Спикер ВНСТ сообщил, что в саммите ПА в Стамбуле приняли участие 27 делегаций, в том числе 20 спикеров парламентов и 92 парламентария

Нуман Куртулмуш: Парламентский саммит НАТО является важной парламентской платформой для выработки конструктивных идей Спикер ВНСТ сообщил, что в саммите ПА в Стамбуле приняли участие 27 делегаций, в том числе 20 спикеров парламентов и 92 парламентария

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, отметив напряженность, царящую в мире в настоящее время, заявил: «Дело не только в том, чтобы предотвратить войну и агрессию, но и, помимо этого, в том, чтобы понять и осознать, как мы можем обеспечить мир, а также суметь работать вместе для достижения этой цели».

Председатель ВНСТ Куртулмуш выступил на банкете, устроенном президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в дворце Долмабахче в честь спикеров парламентов, парламентариев и представителей международных организаций, прибывших в Стамбул на Парламентский саммит НАТО.

Отметив, что они рады проведению Парламентского саммита НАТО в Стамбуле — городе, где на протяжении веков сохраняются культура, цивилизация и способность людей жить бок о бок, несмотря на различия в вероисповедании и культуре, — спикер выразил надежду, что идеи, выдвинутые в ходе этой встречи, будут полезны как с точки зрения будущего НАТО, так и с точки зрения формирования нового подхода к безопасности в мире.

Спикер выразил надежду, что саммит лидеров НАТО, который состоится на следующей неделе в Анкаре под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, также принесет пользу странам и альянсу НАТО.

Нуман Куртулуш сообщил, что в саммите в Стамбуле приняли участие 27 делегаций, в том числе 20 спикеров парламентов, и что в саммите участвовали 92 парламентария, отметив, что сегодня они провели весьма плодотворные переговоры.

Мир переживает один из самых сложных периодов

По его словам, мир переживает один из самых сложных периодов. В период, когда мировая система находится на стадии перестройки, войны, конфликты и напряженность, возможно, будут продолжаться еще долго.

«Дело не только в том, чтобы предотвратить войну и агрессию, но и, помимо этого, в том, чтобы понять и осознать, как мы можем обеспечить мир, и суметь работать над этим сообща. Как я уже отмечал на встрече одной из наших дальнейших целей станет объединение наших усилий и совместная борьба за создание новой глобальной системы, основанной на принципах справедливости и равенства — равенства всех людей по своему происхождению и равенства всех стран в вопросах суверенитета», - подчеркнул политик.

«Мы выражаем всем вам огромную благодарность за то, что вы удостоили Стамбул своим присутствием на третьем заседании Парламентского саммита НАТО в столь важный период. Надеюсь, что эта третья встреча, проходящая в Стамбуле, благодаря усилиям Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) приобретет постоянный организационный характер, и Парламентский саммит НАТО будет и в последующие годы сохранять своё существование, оставаясь важной парламентской платформой для выработки конструктивных идей», - резюмировал глава парламента Турции.