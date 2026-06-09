Новая архитектура безопасности: может ли Европа защитить себя без США? В сложившейся ситуации Турция выступает критическим элементом европейской обороны, считает эксперт по вопросам НАТО и европейской безопасности

После возвращения в Белый дом администрации президента Дональда Трампа, требующей от европейских союзников большей самостоятельности в сфере обороны, на континенте все чаще задаются вопросом о перспективах построения системы безопасности Старого света. На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, напряженности в отношениях с Москвой и нестабильности на Ближнем Востоке страны Евросоюза активизировали обсуждение концепции «стратегической автономии».

Однако ключевой вопрос остается открытым: способна ли Европа обеспечить собственную безопасность без поддержки Соединенных Штатов?

После 2022, когда началась российско-украинская война, страны ЕС существенно увеличили объемы военных расходов. В частности, Германия объявила об учреждении специального оборонного фонда в размере 100 млрд евро, Франция продвигает идею европейской стратегической автономии, а Польша активно наращивает вооружения.

Согласно исследованию Европейского парламента, будущее европейской архитектуры безопасности напрямую зависит от способности ЕС сократить зависимость от США в сфере разведки, системы противоракетной обороны, логистики и стратегического командования.

Особая роль в вопросах европейской безопасности по прежнему принадлежит Великобритании, которая после Brexit сохранила статус одной из ведущих военных держав Европы и ключевого союзника США в рамках НАТО.

Турция как незаменимый элемент европейской безопасности

На фоне дискуссий о будущем европейской безопасности особое значение приобретает Турция — вторая по численности армия НАТО после США, обладающая развитым ВПК, стратегическим географическим положением и растущим влиянием сразу в нескольких регионах.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в апреле заявил, что «европейская безопасность немыслима без Турции».

Анкара в последние годы значительно укрепила собственную оборонную промышленность, включая производство беспилотников, бронетехники, кораблей и систем ПВО. Турецкие БПЛА получили широкую известность после конфликтов в Украине, Ливии и Карабахе.

Политическая история и эпоха конфликтов

Человечество и мировая политическая система вступят во вторую половину XXI века в условиях нарастающих конфликтов. Об этом в беседе с «Анадолу» сказал преподаватель юридического факультета Университета Йедитепе профессор Месут Хаккы Чашын, специализирующийся в области стратегий НАТО, европейской безопасности и внешней политики России.

Собеседник агентства отметил, что международный порядок, сформированный после Второй мировой войны на основе ООН, фактически переживает глубокий кризис и находится в состоянии неопределенности. По его словам, последние международные саммиты подтвердили утрату США прежнего статуса безусловного мирового лидера. Иными словами, США уже не являются той единоличной гегемонистской силой, в качестве которой они себя позиционировали.

Эксперт указал, что с точки зрения политической истории мир постепенно движется к сложной многополярной системе, напоминающей эпоху Наполеоновских войн, а также период Первой и Второй мировых войн. «История показывает, что подобные периоды нередко сопровождались вооруженными конфликтами, ростом недоверия между государствами, гонкой вооружений и усилением международной поляризации», - сказал он.

Профессор считает, что сегодня планета приближается к опасному рубежу, когда региональные конфликты могут перерасти в глобальное противостояние с риском масштабной войны, вплоть до сценария Третьей мировой войны. «Как отмечал Генеральный секретарь ООН, мир еще никогда не находился столь близко к угрозе ядерного конфликта», - сказал он.

По мнению эксперта, действия западных стран и США создают «дополнительное давление» на РФ, что может спровоцировать ее в вопросе применения ядерного оружия.

Глобальные доктрины и баланс сил

«Если обратиться к работам Пола Кеннеди «Взлет и падение великих держав» и концепции Збигнева Бжезинского, изложенной в книге «Великая шахматная доска», можно увидеть, что современный мир оказался в зоне масштабной трансформации, где переплетаются торговые войны, религиозные факторы и элементы неоимперской конкуренции. При этом невозможно точно определить, где произойдет следующий крупный кризис», - отметил Месут Хаккы Чашын.

По мнению эксперта, в условиях укрепления партнерства России и Китая США все активнее возвращаются к логике доктрины Монро, стремясь усилить свое влияние в Северной Америке и прилегающих регионах. При этом, как отметил эксперт, Вашингтон уже не чувствует себя столь защищенным, как прежде, и сталкивается с растущими внешними и внутренними вызовами.

«Таким образом, США больше не являются государством, «защищенным двумя океанами», как в эпоху Доктрины Монро. Сегодня это государство, испытывающее напряженность, на которое давят как с севера со стороны Канады, так и с юга - со стороны Китая и России. Его внутренняя стабильность, наряду с экономикой, находится на критическом рубеже, который может привести к переломному моменту, сопоставимому с гражданской войной, имевшей место в американской истории», - утверждает он.

Эксперт также считает, что подобная политика приводит к усилению напряженности между США и рядом европейских государств, а также странами Латинской Америки.

Ситуация на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе

По оценке эксперта, американо-израильский союз в контексте конфликтов в Газе и Ливане способствует дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Он утверждает, что происходящие процессы ведут к ослаблению существующего регионального порядка и повышают риск новых конфликтов. По его словам, немалую роль в этом процессе играет и лживая теория о «Великом Израиле».

Одновременно США, по его мнению, сталкиваются с серьезными трудностями в Тихоокеанском регионе, где усиливается влияние Китая.



Эксперт полагает, что Вашингтон постепенно утрачивает прежние позиции среди своих союзников, включая Японию, Южную Корею и Тайвань.

Российско-украинская война и поиски новой европейской архитектуры безопасности

Война между Россией и Украиной, по мнению собеседника агентства, приобрела характер «затяжного конфликта на истощение». Он считает, что угроза применения ядерного оружия остается одним из ключевых факторов, влияющих на ситуацию в Европе.



«Российско-украинская война зашла в тупик. Президент Владимир Путин включил ядерный вариант в игру в русскую рулетку. Неясно, кто нажмет на курок первым, Путин или кто-то другой. Это, пожалуй, самый ключевой поворотный момент в европейской истории», - утверждает Чашын.

Эксперт подчеркнул, что на этом фоне европейские союзники по НАТО стремятся выработать новые механизмы обеспечения безопасности вокруг Германии и Франции, одновременно обсуждая вопросы ядерного сдерживания. По его словам, рост оборонных расходов Германии и дискуссии о будущем европейской обороны свидетельствуют о серьезных изменениях в стратегическом мышлении европейских государств.



Он добавил, что переброска американских войск из Центральной Европы на Ближний Восток и в Средиземноморье стала для Германии и стран Балтии «сигналом тревоги». «То есть европейцы теперь напуганы», - резюмировал профессор.

Стратегическое положение Турции и ее возрастающая роль

По мнению эксперта, в условиях нынешних геополитических, военных, технологических и идеологических изменений Турция становится одним из ключевых гарантов безопасности на международной арене. Он подчеркнул, что это обусловлено «исторической миссией» Турции.

«Америка потерпела поражение в Иране. Она была унижена без всякой надежды на то, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, можно сказать, «утонула» в Ормузском проливе. Как же будет развиваться ситуация дальше? По моему мнению, самое важное — это именно это», - сказал он.

В этом контексте Месут Хаккы Чашын отмечает, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция стремится адаптироваться к меняющемуся мировому порядку и укреплять собственные позиции в международной системе. «Это очень сложная задача», - подчеркнул он.

Эксперт отметил успехи турецкой оборонной промышленности и объем экспорта, которой достиг примерно 11 млрд долларов. По его словам, Турция вошла в число ведущих мировых экспортеров вооружений, а такие проекты, как истребитель KAAN, корветы и фрегаты программы MİLGEM, беспилотные летательные аппараты, танк Altay, а также современные ракетные системы, существенно укрепили позиции страны на международном рынке вооружений.

По его оценке, турецкая оборонная продукция сегодня представлена не только в Европе и на Ближнем Востоке, но и в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке.

«Турция, с объемом экспорта оборонной продукции в 11 миллиардов долларов, занимающая 10-е место в мире по экспорту самых современных наземных, морских и воздушных вооружений, установила важные связи в этой сфере с Испанией, Италией и Венгрией. Присоединение Германии к этому процессу также не исключено. Турция впервые вышла на рынки Европы, Африки, Ближнего Востока, Тихого океана и Южной Америки, обогнав Францию ​​(и это очень важно). Турецкая бронетехника продаётся в Южную Америку. Это беспрецедентно в истории Турции», - сказал Чашын.

Черное море и роль Турции в урегулировании конфликтов

Эксперт выразил мнение, что Турция способна сыграть важную роль в достижении прекращения огня между Россией и Украиной и содействовать укреплению стабильности в Черноморском регионе. Особое значение он придает Конвенции Монтрё, которая, по его мнению, помогает предотвращать прямое военное столкновение между НАТО и Россией.

«Трамп потерпел неудачу на Аляске. Ключ к успеху лежит в руках стран Черноморского региона. Иными словами, именно Конвенция Монтрё предотвратила войну между НАТО и Россией», - считает он.

По его словам, Анкара продолжает выступать за мирное урегулирование конфликтов в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.

«Именно Турция выступает в поддержку мира в конфликтах в секторе Газа и районе Ормузкого пролива, расположенных в треугольнике Эгейское море-Средиземное море-Иран. Саммит НАТО, который стартует в Анкаре в июле, является наиболее критическим перекрестком в истории европейско-атлантической системы безопасности. Мы станем свидетелями того, что произойдет на нем, планы уже разрабатываются. Заявления Трампа переопределят роли Европы, Америки и Турции. То есть, будет внесена ясность в вопросы: «продолжит ли НАТО свою деятельность, будет ли она приостановлена или же будет избран новый путь?», - пояснил он.

Говоря о перспективах, эксперт предполагает возможность формирования новых региональных форматов сотрудничества с участием Турции, Пакистана и Саудовской Аравии, а также расширения взаимодействия с рядом африканских государств. «Другими словами, Турция стремится обеспечить себе ведущую роль в исламском мире. Остановить этот процесс невозможно», - подчеркнул он.

В заключение Чашын отметил, что Турция внимательно отслеживает происходящие процессы и готовится к различным сценариям развития событий, опираясь на собственные возможности в сфере безопасности и обороны.

