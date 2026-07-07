На мероприятии "Диалоги саммита НАТО" обсудили сотрудничество в оборонпроме Эксперты подчеркнули важность совместного производства, устойчивости цепочек поставок и интеграции технологий союзников

В рамках мероприятия «Диалоги саммита НАТО», организованного Турецким атлантическим советом и Центром внешней политики и исследований безопасности Hariciye, в Анкаре состоялась панельная дискуссия «Трансатлантическое сотрудничество в оборонной промышленности».

На мероприятии, прошедшем в Анкаре при поддержке Турецкой ассоциации промышленников и предпринимателей (TÜSİAD), обсуждались вопросы сотрудничества союзников в сфере оборонной промышленности и устойчивости цепочек поставок.

В качестве участников панели выступили генеральный директор оборонной компании Yakupoğlu A.Ş. (YDS) Левент Гюльджан, профессор Центра высших оборонных исследований Министерства обороны Италии по направлению международных организаций безопасности Фабрицио В. Лючолли и исследователь Ассоциации частного и венчурного капитала Болгарии Димитар Димитров.

Модератором панели выступил директор по развитию бизнеса и партнерствам технологической компании Damise Танер Сагыроглу, а ведущей мероприятия была журналист и писатель Фунда Карайель.

Лючолли отметил важность совместимости между странами НАТО.

«Сегодня наше понимание совместимости должно значительно измениться, потому что недостаточно говорить только о том, что силы могут совместно сражаться и действовать. Все больше необходимо, чтобы они совместно оснащались, обеспечивались и поддерживались, и именно это является проблемой, с которой мы сталкиваемся сегодня», — заявил он.

Он подчеркнул, что сотрудничество Италии и Турции является положительным примером в этом отношении. По его словам, благодаря этому объединяются различные компоненты, культурный опыт в определенных сферах и инфраструктура, созданная за счет финансирования.

Лючолли отметил, что правительства должны взять на себя ответственность за расширение производственных возможностей оборонной промышленности на основе предсказуемости.

«Я считаю, что правительства должны найти баланс между многонациональными программами и Европейским союзом и добиться изменений с помощью программ, о которых мы говорили ранее. НАТО же станет центром последовательного сотрудничества между промышленными предприятиями. То, что произошло в Анкаре, показывает успех такого подхода к работе», — сказал он.

Отметив, что оборонная промышленность больше не является сферой инвестиций одной отдельной компании, а совместная работа и взаимная поддержка стали необходимостью для безопасности, Лючолли заявил:

«В этом контексте я скажу, что необходимо продолжать развитие трансатлантического направления, поскольку мы должны смотреть на то, кто больше тратит, кто способен быстрее производить и поставлять».

Важность интеграции технологической инфраструктуры разных стран в Черном море

Димитров заявил о необходимости интеграции таких элементов, как спутниковые изображения, корабли, подводные лодки и сенсоры, имеющиеся у стран Черноморского региона.

«Это означает следующее: ресурсы, предоставляемые Италией, Турцией и Болгарией, должны координироваться и быть совместимыми по своей природе. Это должно стать частью более высокого уровня взаимодействия, которое позволит всем нам при необходимости действовать как единая команда», — сказал он.

Димитров отметил, что в Черном море уже существует соответствующая инфраструктура, подчеркнув необходимость сделать гражданскую и военную инфраструктуру совместимыми друг с другом.

Говоря об искусственном интеллекте и разведке, он отметил, что создаваемые системы должны учитывать гражданскую составляющую, а также деятельность и особенности разных стран.

«Когда речь идет об искусственном интеллекте, несомненно, что различные центры объединяются и это имеет множество различных последствий. Поэтому, на мой взгляд, это призыв к партнерству между Турцией и Болгарией на уровне правительств, а также к местному сотрудничеству. Важно быть едиными в вопросах устойчивости, совместимости и достижения большего успеха в сфере обороны в Европе», — заявил Димитров.

Значение военного оснащения

Гюльджан обратил внимание на важность оборудования, которое военнослужащие используют на поле боя, включая обувь и другие элементы экипировки.

«Турецкая армия проводит такие операции на южной и восточной границах, а также во всех регионах с различными климатическими и рельефными условиями. Поэтому промышленность прежде всего должна иметь опыт работы с этими различными условиями. Потому что одна из главных задач — понять, как адаптироваться, как вносить изменения и как продолжать инновационное развитие продукции», — отметил он.

Гюльджан также подчеркнул важность выбора надежных поставщиков, добавив, что различный опыт производителей в разных странах НАТО может способствовать развитию друг друга.