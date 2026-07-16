Назначен новый премьер Украины

Верховная Рада (парламент) в четверг, 16 июля, проголосовала за назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Как сообщают украинские СМИ, соответствующее решение поддержали 289 депутатов.

Накануне кандидатуру Корецкого в парламент внес президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая в Раде, Корецкий сказал, что хочет, чтобы новый Кабмин Украины стал «правительством обороны, экономического развития, европейской интеграции». Он также признал, что «осознает», что предстоящая зима в Украине может быть более сложной, чем предыдущая.

Сергей Корецкий родился в Луцке в 1978 году. Ранее он занимал должности главы «Укрнафты» и НАК «Нафтогаз».

14 июля Верховная Рада отправила в отставку предыдущий Кабмин во главе с Юлией Свириденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об изменении политической стратегии Украины и соответствующих кадровых изменениях.

«В Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Пришли к выводу, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером», – заявил Зеленский.