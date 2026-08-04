Назначен новый командующий ВВС Турции

Генерал Рафет Далкыран назначен новым командующим Военно-воздушными силами Турции. Решение принято на заседании Высшего военного совета (YAŞ), прошедшем под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Далкыран, занимавший должность командующего Боевыми воздушными силами, сменит на посту генерала армии Зию Джемаля Кадыоглу, который уволен в запас.

Согласно решениям, утвержденным президентом Эрдоганом, с 30 августа 25 генералов и адмиралов получат очередные воинские звания, а 69 полковников будут произведены в генералы и адмиралы.

Кроме того, Высший военный совет принял решение продлить на один год срок полномочий командующего Военно-морскими силами Турции адмирала Эрюджмента Татлыоглу.

В заседании приняли участие вице-президент Джевдет Йылмаз, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава МИД Хакан Фидан, начальник Генштаба Сельчук Байрактароглу и другие официальные лица.