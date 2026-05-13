Вы очень далеко продвинулись в оборонной промышленности, поэтому нам нужно догонять вас - министр обороны Бельгии

Минобороны Бельгии: Турция и Украина задают пример современных методов ведения войны Вы очень далеко продвинулись в оборонной промышленности, поэтому нам нужно догонять вас - министр обороны Бельгии

Методы ведения войны изменились, есть две страны, которые это поняли, - Украина и Турция. Всем остальным странам придется брать пример с этих двух государств. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Министр Франкен, находящийся в Анкаре в рамках бельгийской экономической миссии, ответил на вопросы «Анадолу» об отношениях между двумя странами.

Франкен обратил внимание на масштаб бельгийской делегации, прибывшей с визитом в Турцию, и назвал контакты в Стамбуле «прекрасными».

По его словам, были проведены продуктивные встречи, состоялось более 100 переговоров с предпринимателями, что, как отметил министр, является очень большим числом.

Франкен также сказал, что в Турции делегацию приняли очень тепло, и в шутку добавил, что из-за обилия еды ему, вероятно, придется сесть на диету после возвращения в свою страну.

Сотрудничество с турецкими компаниями

Напомнив, что в ходе контактов в Турции было подписано множество контрактов, Франкен отметил, что делегация совершила очень успешный визит в компанию Baykar.

Франкен сообщил, что помимо Baykar были проведены встречи и с другими компаниями, а в рамках стамбульской части визита состоялось посещение верфи.

По словам министра, в Анкаре бельгийскую делегацию очень тепло приняли все официальные лица, прежде всего министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Халук Гергюн. Франкен назвал мероприятие «День оборонной промышленности Турции и Бельгии» историческим моментом.

Он подчеркнул, что в рамках этого мероприятия большое число предпринимателей из Турции и Бельгии собрались вместе, работали над соглашениями, налаживали контакты и подписывали контракты.

«Есть две страны, которые действительно меняют доктрину НАТО: одна из них - Украина, другая - Турция», - заявил Франкен, выразив большое удовлетворение пребыванием в Турции.

Франкен отметил, что инновации, НИОКР, технологии, искусственный интеллект, системы противодействия дронам и беспилотники - все направления, над которыми работает Турция, находятся в центре этой трансформации. Он подчеркнул, что Baykar является одной из самых известных компаний в этой сфере.

Напомнив, что в этих областях работают и другие компании, Франкен охарактеризовал ситуацию как «поражающую воображение».

Указав на учения НАТО и работу Украины в сфере беспилотников, Франкен сказал, что необходимо меняться. «Нам также нужно изменить способ ведения боевых действий. Потому что в противном случае русские тоже постоянно проводят подготовку. Поэтому мы должны быть готовы», - отметил он.

Франкен подчеркнул, что методы ведения войны быстро меняются.

«Есть две страны, которые это поняли, - Украина и Турция. Всем остальным странам придется брать пример с этих двух государств», - сказал он.

Министр сообщил, что в первый день после вступления в должность назначил нового генерала, отвечающего за ускорение интеграции беспилотников.

«Потому что в те годы, когда я был в оппозиции, они не работали над технологиями беспилотников, поскольку считали работу над такого рода технологиями неэтичной и аморальной. Но этим занимаются все. Поэтому нельзя стоять на месте, потому что, если стоять на месте, проиграешь войну. Надеюсь, нам никогда не придется пережить войну», - сказал он.

Глава оборонного ведомства отметил, что нынешняя ситуация в мире вызывает обеспокоенность, и подчеркнул важность готовности и обладания новыми технологиями.

Франкен сообщил, что у его страны есть два крупных проекта в сфере беспилотных технологий.

«Есть проект по противодействию дронам. Это проект стоимостью более 1 миллиарда долларов. Сейчас идет тендерный процесс. В консорциуме должна быть как минимум одна бельгийская компания. Думаю, тендерный процесс завершится к концу года. Второй вопрос — это технологии противодействия дронам. В этой сфере происходит многое, есть много новых разработок, есть вопросы, которые мы изучаем. Поэтому для турецких компаний здесь тоже много возможностей. Вы очень далеко продвинулись, поэтому нам нужно догонять вас, и мы можем многому у вас научиться», - заявил министр.

Франкен указал, что Турция и Бельгия могут сотрудничать в сфере технологий, напомнив, что Турция также работает с бельгийской компанией ABC, которая производит двигатели для кораблей.

Он сообщил, что две страны сотрудничают и в проекте нового основного боевого танка Турции, отметив, что существует много направлений и возможностей, над которыми ведется работа.

В Стамбуле подписаны 37 документов

Франкен сообщил, что в рамках визита было подписано множество писем о намерениях, меморандумов о взаимопонимании и соглашений. По его словам, в Стамбуле были подписаны 37 документов, и часть документов будет подписана также в Анкаре.

Отметив, что этот визит принес много конкретных результатов, Франкен сказал, что одной из крупнейших инвестиций в Бельгии является завод по производству стеклянной упаковки в городе Ломмел стоимостью около 750 миллионов евро.

Франкен указал, что в ближайшие дни ожидаются и другие крупные инвестиции. Он напомнил, что сегодня было подписано Письмо о намерениях между Министерством национальной обороны Турции, Управлением оборонной промышленности при администрации президента Турции и Министерством обороны Бельгии.

«Это письмо о намерениях охватывает сотрудничество в будущих мероприятиях по оперативной подготовке, совместную работу по разминированию в Ормузском проливе, а также взаимодействие в Черном море», - сказал бельгийский министр, назвав это конкретным результатом.

Франкен отметил, что проведение крупной экономической миссии также является очень важным.

«Мы хотим, чтобы Турция была включена в кредитный механизм SAFE», - подчеркнул он.

Говоря о возможной модернизации Таможенного союза между Турцией и Европейским союзом (ЕС), Франкен указал на необходимость нового торгового соглашения.

«Однако в Европейском союзе существуют определенные блокировки из-за других вопросов, таких как Кипр. Это действительно большая проблема и большая неудача, потому что мы нужны вам, а вы нужны нам, и вместе мы можем быть сильнее. Поэтому нам действительно нужно заняться этими вопросами и попытаться их решить. Бельгия не может решить это самостоятельно. Мы, безусловно, выступаем за новое соглашение. Мы хотим, чтобы вы как можно скорее были включены в кредитный механизм Европейской инициативы по безопасности SAFE. Но в конечном счете все всегда упирается в вето и другие политические проблемы», - заявил министр.

Франкен напомнил, что Турция примет у себя саммит НАТО 2026 года, который пройдет в Анкаре. По его словам, в рамках этого саммита они надеются на обсуждение прежде всего вопросов промышленного производства и сотрудничества в сфере обороны.

Отметив, что все европейские страны увеличивают расходы на оборону, Франкен подчеркнул, что Бельгия зафиксировала самый большой рост в рамках альянса НАТО — на 60 %.

Франкен сказал, что помимо средств, которые будут направлены на инвестиции, важно также иметь производственные системы.

«Проблема именно в этом: у нас, в Бельгии, сейчас нет достаточных производственных мощностей, и нам необходимо наращивать производство», - отметил он.

Обратив внимание на важность сигнала единства, который подает НАТО, Франкен сказал, что надеется на то, что Турция приложит интенсивные дипломатические усилия, чтобы все успокоилось. «Чтобы внутри альянса НАТО и между союзниками не было конфликтов и взаимных обвинений. Было бы очень хорошо, если бы все успокоилось и мы продемонстрировали не раскол, а единство. Потому что, если мы едины, мы выстоим, если разделены - падем», - сказал он.

Визит бельгийского министра Франкена в Стамбул

Франкен назвал одним из самых запоминающихся моментов визита прогулку вдоль побережья Босфора в Стамбуле.

Он рассказал, что накануне во время примерно 30-минутной поездки на катере береговой охраны в направлении командования пролива они увидели дельфинов.

«Это действительно был самый прекрасный момент», - сказал Франкен.

Министр также сообщил, что у него была возможность провести около часа в автомобиле с королевой Бельгии Матильдой, и отметил, что за это время у них состоялась очень приятная беседа.

Франкен обратил внимание на то, что королева Матильда впервые возглавила экономическую миссию. По его словам, ранее эту задачу, как правило, выполняла принцесса Астрид.

«Я всегда участвую в таких визитах, но впервые вместе с королевой», - сказал он.