Министр Фидан принял участие во встрече глав МИД Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии в Каире

Mehmet Şah Yılmaz, Nariman Mehdiyev
20 Июня 2026•Обновить: 20 Июня 2026
АНКАРА (AA) — Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в совещании, прошедшем в столице Египта Каире, на котором обсуждались региональные вопросы, в том числе касающиеся Ливии.
Согласно сообщению, опубликованному в социальной сети NSosyal, Фидан принял участие в встрече, в которой также участвовали министр иностранных дел Египта Бедр Абдулати, министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бин Ферхан и старший советник США по делам арабских и африканских стран Массад Фарес Булос.
На встрече в Каире обсуждались региональные вопросы, в том числе связанные с Ливией.