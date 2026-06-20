Во встрече принимали участие главы МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии, а также старший советник США по делам арабских и африканских стран

Министр Фидан принял участие во встрече глав МИД Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии в Каире Во встрече принимали участие главы МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии, а также старший советник США по делам арабских и африканских стран

АНКАРА (AA) — Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в совещании, прошедшем в столице Египта Каире, на котором обсуждались региональные вопросы, в том числе касающиеся Ливии.



Согласно сообщению, опубликованному в социальной сети NSosyal, Фидан принял участие в встрече, в которой также участвовали министр иностранных дел Египта Бедр Абдулати, министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бин Ферхан и старший советник США по делам арабских и африканских стран Массад Фарес Булос.



На встрече в Каире обсуждались региональные вопросы, в том числе связанные с Ливией.