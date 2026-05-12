Министр обороны Эстонии: Украина уже стала частью европейской оборонной архитектуры

Украина уже стала частью европейской оборонной архитектуры и фактически предоставляет гарантии безопасности Европе, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом заседания Совета ЕС по обороне. Об этом сообщили украинские СМИ во вторник, 12 мая.

Министр подтвердил поддержку Эстонией вступления Украины как в Европейский союз, так и в НАТО. По его словам, ЕС должен сделать все необходимое, чтобы Киев оперативно получал средства и вооружение.

Певкур также положительно оценил предоставление Украине Евросоюзом кредита в размере 90 млрд евро. Он подчеркнул, что оборонное финансирование должно быть гибким, чтобы украинская сторона могла быстро получать именно то, что ей необходимо.

Говоря о европейской оборонной готовности, министр отметил, что ЕС за последние годы значительно усилил свои возможности.

«Европа сильна. За последние несколько лет европейская оборонная готовность существенно выросла. Расходы на оборону уже быстро приближаются к полутриллиону евро. Германия демонстрирует лидерство, Эстония, Латвия, Литва и Польша выделяют более 5 % или около того. Мы четко понимаем, что с населением в 500 миллионов человек и всеми имеющимися оборонными возможностями мы готовы защищать Европу, если это потребуется», - сказал Певкур.

В то же время он подчеркнул, что Европе необходимо развивать производство отдельных видов оборонной продукции, которые сейчас поставляются другими союзниками.

Говоря о распределении ролей между НАТО и ЕС в сфере безопасности, Певкур отметил, что военное планирование и выполнение военных планов являются задачей НАТО, тогда как Евросоюз усиливает оборонные возможности государств-членов.

«Если речь идет о любом виде помощи и сотрудничества, существуют разные механизмы, и мы можем их использовать», - добавил министр.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна нарастить темпы производства оборонной продукции с учетом того, «что Россия сейчас выпускает значительно больше вооружений, чем ЕС».