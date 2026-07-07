Глава МИД Турции также принял участие в мероприятии под девизом «Безопасность Европы после саммита в Анкаре

Министр иностранных дел Хакан Фидан в Анкаре принял американских сенаторов Глава МИД Турции также принял участие в мероприятии под девизом «Безопасность Европы после саммита в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял в Анкаре сопредседателя Группы по наблюдению за НАТО в Сенате США и старшего члена Комитета по международным отношениям Джинн Шахин, сенаторов Кристофера Кунса, Дика Дурбина и Майка Раундса, а также члена Палаты представителей США Майка Тернера.

По информации из дипломатических источников, Фидан провел встречу с делегацией США в Анкаре.

Министр Фидан также принял участие в мероприятии под девизом «Безопасность Европы после саммита в Анкаре: укрепление сотрудничества между союзниками по НАТО в Европе», организованном в Анкаре Центром стратегических исследований Министерства иностранных дел (SAM) и Chatham House, и выступил с речью.