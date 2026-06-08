Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции по итогам 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции: мир в Украине имеет решающее значение для региональной безопасности Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции по итогам 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в понедельник, 8 июня, что достижение мира в российско-украинской войне имеет решающее значение для стабильности и безопасности региона, одновременно подчеркнув растущую стратегическую важность сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Грузией.

«Продолжающаяся на севере нашей страны война напрямую влияет на безопасност региона. Мы считаем, что достижение мира в российско-украинской войне имеет решающее значение для стабильности и безопасности нашего региона. Мы убеждены, что этот дипломатический процесс и усилия по достижению мира должны продолжаться с решимостью», — сказал он.

Министр Фидан вместе со своими азербайджанским и грузинским коллегами Джейхуном Байрамовым и Макой Бочоришвили выступил на совместной пресс-конференции по итогам 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии, состоявшейся в дворце Чыраган в Стамбуле.

Фидан выразил обеспокоенность тем, что он охарактеризовал как тупиковую ситуацию как на поле боя, так и в дипломатических усилиях.

«Мы все с беспокойством следим за нынешним тупиком как на поле боя, так и в дипломатическом процессе. Шаги, предпринимаемые сторонами для того, чтобы обратить этот тупик себе на пользу, к сожалению, еще больше усиливают напряженность на местах», — сказал он.

Ссылаясь на недавние нападения в Черном и Азовском морях, глава МИД Турцуии заявил, что эти события продемонстрировали потенциально серьезные последствия конфликта, и выразил соболезнования Азербайджану в связи с последним инцидентом, приведшим к гибели людей.

Платформа, ориентированная на достижение результатов

Хакан Фидан отметил, что трехсторонний механизм превратился в платформу, ориентированную на достижение результатов, которая способствует укреплению доверия в регионе.

«Сегодня мы проводим десятое заседание трехстороннего механизма, который мы создали с чувством региональной ответственности. Наше заседание в очередной раз продемонстрировало, что этот механизм стал платформой для консультаций, приносящей результаты и укрепляющей доверие в нашем регионе», — добавил министр.

По его словам, этот механизм, который функционирует без перерыва уже почти 14 лет, способствует политическому диалогу, экономической интеграции, развитию транспорта, энергетической безопасности, торговле и укреплению связей между народами.

«Мы рассматриваем этот механизм не только как средство служения общим интересам наших трех стран, но и как одну из гарантий мира, стабильности и устойчивого процветания на Южном Кавказе», — отметил Фидан.

В центре внимания — энергетическая безопасность и «Средний коридор»

Фидан подчеркнул, что геополитическая напряженность, экономическая неопределенность и растущая озабоченность вопросами энергетической безопасности повысили значимость регионального сотрудничества.

«В такой период атмосфера мира и сотрудничества, которую мы создали в нашем регионе, представляет собой подлинную стратегическую ценность», — сказал он, отметив, что укрепление связей между тремя странами способствует стабильности, безопасности энергоснабжения и экономической устойчивости от Европы до Азии.

Он заявил, что совместные проекты в области энергетической инфраструктуры помогли защитить регион от глобальных энергетических кризисов, и обозначил цель создания более интегрированного региона посредством сетей энергетики, транспорта и связи.

По словам Фидана, усиление роли «Среднего коридора» стало наиболее наглядным проявлением этой цели.

Министр также охарактеризовал состоявшуюся 2 июня церемонию, посвященную выходу грузинского участка железной дороги Баку–Тбилиси–Карс на полную эксплуатационную мощность, как важную веху и заявил, что максимальное использование преимуществ коридора принесет региону большую добавленную стоимость.

Поддержка мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Фидан сообщил, что министры трех стран вновь подтвердили общее понимание того, что стабильность, мир и процветание на Южном Кавказе должны строиться на основе искреннего и конструктивного сотрудничества.

«Мы хотим, чтобы наш регион ассоциировался с проектами развития, а не с конфликтами, с общим процветанием и проектами по укреплению связей, а не с расколом», — сказал он.

Он охарактеризовал текущий мирный процесс между Азербайджаном и Арменией как наиболее многообещающий пример реализации этой концепции.

«Мы поддерживаем мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Мы также надеемся, что законные опасения Азербайджана будут учтены и что мирное соглашение будет подписано без промедления», — сказал Фидан.

Он добавил, что процесс нормализации отношений Турции с Арменией продолжается в тесном взаимодействии с Азербайджаном.

«Для нас главная возможность и цель, стоящая перед Южным Кавказом, заключается в следующем: по мере укрепления основ мира проекты по развитию транспортной инфраструктуры будут приносить еще более весомые результаты. По мере укрепления транспортной инфраструктуры социальные и экономические основы мира будут укореняться все прочнее», — подчеркнул он.

Переговоры между Ираном и США

Несмотря на позитивные сдвиги на Южном Кавказе, Фидан предупредил, что общая обстановка в сфере региональной безопасности по-прежнему сопряжена с серьезными рисками.

Он сообщил, что министры обсудили текущие переговоры между Ираном и США, и подчеркнул важность предотвращения конфликта, который может поставить как регион, так и весь мир «на грань катастрофы».

Хакан Фидан заявил, что Турция продолжает поддерживать контакты как с Вашингтоном, так и с Тегераном, тесно консультируясь с региональными странами, и добавил, что Анкара будет и впредь поддерживать дипломатию и диалог в этот критический период.

Ухудшение безопасности судоходства в Черном море

Отвечая на вопросы журналистов, Фидан заявил, что по мере расширения масштабов войны безопасность на море в Черном море неуклонно ухудшается.

«Упомянутые в вопросе прискорбные инциденты неоднократно демонстрировали, насколько оправданной с самого начала была озабоченность нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу обеспечения перемирия в российско-украинской войне», — отметил он.

Фидан указал, что последствия конфликта вышли за пределы непосредственного поля боя, сославшись на оружие и боеприпасы, обнаруженные в прибалтийских странах — Эстонии, Литве и Латвии, — а также в Румынии.

Он добавил, что мины и беспилотные морские аппараты дрейфовали вплоть до турецких проливов, а Грузия также стала уязвимой для атак.

«По мере продолжения войны мы видим, насколько широко она распространяется географически. Стороны сейчас стремятся наносить удары по более широкому кругу целей, чтобы изменить существующий военный баланс.

Практически больше нет никаких ограничений в отношении целей инфраструктуры или надстройки. Это демонстрирует разрушительное воздействие войны», — сказал глава МИД Турции.

Обеспокоенность по поводу гражданского судоходства

Фидан напомнил о роли Турции в содействии реализации Черноморской зерновой инициативы и назвал это соглашение историческим успехом.

«В то же время постепенное ухудшение безопасности судоходства в Черном море из-за расширения масштабов войны вызывает у всех нас беспокойство», — сказал он.

Он подчеркнул важность обеспечения того, чтобы турецкие и другие гражданские суда не становились мишенями, и предупредил, что дроны, ракеты и ошибки в идентификации в зонах боевых действий могут привести к новым трагедиям.

Фидан призвал рыболовецкие и торговые суда тесно координировать свои действия с соответствующими органами при работе в территориальных водах и заявил, что Турция продолжает внимательно следить за развитием событий.

По его мнению, решение проблемы у ее истоков будет лучшим ответом на все эти проблемы.

«Именно поэтому мы уделяем большое внимание переговорам о прекращении огня», — пояснил он.

Модель регионального сотрудничества для других регионов

Фидан заявил, что Турция рассматривает региональную инициативу и сотрудничество в качестве ключевых инструментов для достижения стабильности и развития, и высказал мнение, что трехсторонняя модель, созданная с Азербайджаном и Грузией, может быть применена и в других регионах.

Он предложил создавать аналогичные механизмы на Балканах и на Ближнем Востоке в целях содействия миру и стабильности.

«Наша цель — наладить региональное сотрудничество и установить мир во всех стратегически важных регионах, где мы присутствуем, предотвратить конфликты или снизить их интенсивность там, где это возможно, и создать условия, способствующие развитию, процветанию, свободе и соблюдению прав человека», — сказал Фидан.

Он добавил, что затянувшаяся нестабильность на Южном Кавказе, на которую часто влияют силы из-за пределов региона, должна все больше превращаться в стабильность, обеспечиваемую самими странами региона при поддержке международного сотрудничества.

Хакан Фидан поблагодарил своих азербайджанского и грузинского коллег, отметив, что Турция, Азербайджан и Грузия продолжают продвигать образцовую модель региональной ответственности и сотрудничества.