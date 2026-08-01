Хакан Фидан и Файсал бин Фархан в ходе разговора обсудили усилия по прекращению продолжающихся конфликтов

Министры иностранных дел Турции и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в регионе Хакан Фидан и Файсал бин Фархан в ходе разговора обсудили усилия по прекращению продолжающихся конфликтов

В пятницу, 31 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудил с своим саудовским коллегой принцем Файсалом бин Фарханом текущую ситуацию в регионе, сообщили турецкие дипломатические источники.

Источники в МИД сообщают, что в ходе разговора министры также обсудили усилия по прекращению продолжающихся конфликтов.

Продолжающаяся уже пять месяцев война с Ираном вышла за пределы основных фронтов, втянув в конфликт другие страны региона.

На этой неделе Саудовская Аравия присоединилась к США в нанесении ударов по логистическим объектам и складам оружия, которые, по её утверждению, принадлежат группировкам, поддерживающим Иран, в ответ на атаки беспилотников на нефтяные объекты и военные базы в стране.

Иракские «Силы народной мобилизации» заявили, что в результате авиаударов 20 их членов погибли, а 32 получили ранения.

После ударов так называемое «Исламское сопротивление в Ираке» дало иракскому правительству срок до середины августа на принятие решительных мер против «агрессоров», пригрозив нападениями на американские и саудовские войска.

США недавно нанесли серию ударов по территории Ирана в связи с разногласиями по поводу судоходства в Ормузском проливе, а также в ответ на нападения Тегерана на американские объекты в регионе, в том числе в Иордании.

В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и дальше наносить по Ирану «очень сильные» удары и намерен «выиграть» войну, которая началась в феврале, но была приостановлена в апреле после заключения перемирия, а в июне был подписан меморандум о заключении мирного соглашения.

Напряженность также возросла между хуситами в Йемене и Эр-Риядом. Эта группировка нанесла удары по объектам в Саудовской Аравии и объявила о блокаде связанных с Саудовской Аравией торговых судов в проливе Баб-эль-Мандеб, соединяющем Красное море с Аденским заливом.

Хуситы заявили, что блокада является мерой возмездия за авиаудар по аэропорту Саны, в котором они обвинили королевство.