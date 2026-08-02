Министры иностранных дел Турции и Ирана обсудили развитие событий в регионе

Seyit Şamil Kurt, Nariman Mehdiyev
02 Августа 2026•Обновить: 02 Августа 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в субботу, 1 июля провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.
«В ходе разговора мы обсудили текущую ситуацию в рамках продолжающегося переговорного процесса», — отметил Фидан в турецкой социальной сети NSosyal.
«Турция будет и впредь прилагать усилия для урегулирования конфликтов в нашем регионе и установления прочного мира», — добавил он.
Глава МИД Турции не сообщил дополнительных подробностей разговора.