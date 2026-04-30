Министры иностранных дел Турции и Греции обсудили нападение Израиля на флотилию «Global Sumud» с гуманитарной помощью

Министры рассмотрели вопрос действий Израиля в отношении флотилии «Global Sumud» в международных водах

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудил с греческим коллегой Георгиосом Герапетритисом нападение Израиля на флотилию «Global Sumud», сообщили в четверг, 30 апреля дипломатические источники.

По данным источников в турецком МИД, Фидан провел телефонный разговор с Герапетритисом, в ходе которого был затронут вопрос об израильском вмешательстве, направленном против флотилии с гуманитарной помощью.

Министерство не раскрыло никакой дополнительной информации.

Весенняя миссия 2026 года флотилии «Global Sumud», направленная на прорыв израильской блокады Газы и доставку гуманитарной помощи, отплыла из Барселоны 12 апреля.

После дополнительного участия в Сицилии флотилия возобновила свое путешествие 26 апреля.

Поздно вечером 29 апреля израильские силы провели то, что было охарактеризовано как незаконное вмешательство в международных водах у побережья Крита, нацеленное на суда, перевозившие активистов.

По данным представителей флотилии, на борту судов находились 345 участников из 39 стран, включая граждан Турции.

Во время предыдущей попытки в сентябре 2025 года израильские силы также перехватили флотилию «Global Sumud» в международных водах Средиземного моря, задержав активистов и захватив суда.