МИД: Турция удовлетворена итогами парламентских выборов в Армении

Can Efesoy, Abdulrahman Yusupov, Ekip
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
Анкара удовлетворена тем, что парламентские выборы, состоявшиеся накануне в Армении, прошли успешно, в мирной и спокойной атмосфере. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.
В ведомстве выразили надежду, что результаты выборов «пойдут на благо армянского народа».
Также выражена надежда на то, что «в поствыборный период сформируются условия, которые позволят подписать окончательное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией». В заявлении отмечается: «Мы надеемся, что в период после выборов сложатся условия, которые позволят подписать окончательный мирный договор между Азербайджаном и Арменией». При этом в МИД подчеркнули, что для достижения этой цели Турция «будет и впредь вносить вклад в обеспечение региональной стабильности и процветания на основе общих интересов стран региона».
Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна набрала 49,81% голосов после обработки всех бюллетеней. В новом составе парламента сторонники Пашиняна получат 61 место из 105.
Окончательные официальные результаты ожидаются от Центральной избирательной комиссии сегодня.