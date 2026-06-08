В ведомстве выразили надежда, что «в поствыборный период сформируются условия, которые позволят подписать окончательное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией»

МИД: Турция удовлетворена итогами парламентских выборов в Армении В ведомстве выразили надежда, что «в поствыборный период сформируются условия, которые позволят подписать окончательное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией»

Анкара удовлетворена тем, что парламентские выборы, состоявшиеся накануне в Армении, прошли успешно, в мирной и спокойной атмосфере. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве выразили надежду, что результаты выборов «пойдут на благо армянского народа».

Также выражена надежда на то, что «в поствыборный период сформируются условия, которые позволят подписать окончательное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией». В заявлении отмечается: «Мы надеемся, что в период после выборов сложатся условия, которые позволят подписать окончательный мирный договор между Азербайджаном и Арменией». При этом в МИД подчеркнули, что для достижения этой цели Турция «будет и впредь вносить вклад в обеспечение региональной стабильности и процветания на основе общих интересов стран региона».

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна набрала 49,81% голосов после обработки всех бюллетеней. В новом составе парламента сторонники Пашиняна получат 61 место из 105.

Окончательные официальные результаты ожидаются от Центральной избирательной комиссии сегодня.