МИД: Турция готова оказать Венесуэле всестороннюю помощь

Abdulrahman Yusupov
25 Июня 2026•Обновить: 25 Июня 2026
МИД Турции выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате разуршительных землетрясений, произошедших в Венесуэле.
«Глубоко опечалены многочисленными жертвами и значительным материальным ущербом, вызванными землетрясениями в Венесуэле»,-говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомств.
В ведомстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим во время стихийного бедствия.
Отмечается, что посольство Турции в Каракасе поддерживает контакты с турецкими гражданами, находящимися в Венесуэле.
В МИД подчеркнули готовность Турции оказать Венесуэле всю необходимую помощь в это непростое для страны время.