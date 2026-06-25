Внешнеполитическое ведомство Турции распространило обращение в связи с землетрясениями в Венесуэле

МИД: Турция готова оказать Венесуэле всестороннюю помощь Внешнеполитическое ведомство Турции распространило обращение в связи с землетрясениями в Венесуэле

МИД Турции выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате разуршительных землетрясений, произошедших в Венесуэле.

«Глубоко опечалены многочисленными жертвами и значительным материальным ущербом, вызванными землетрясениями в Венесуэле»,-говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомств.

В ведомстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим во время стихийного бедствия.

Отмечается, что посольство Турции в Каракасе поддерживает контакты с турецкими гражданами, находящимися в Венесуэле.

В МИД подчеркнули готовность Турции оказать Венесуэле всю необходимую помощь в это непростое для страны время.