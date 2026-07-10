МИД Турции: Резолюция Европейского парламента по Кипру является необоснованной и лишенной доверия

Nariman Mehdiyev
10 Июля 2026•Обновить: 10 Июля 2026
Министерство иностранных дел Турции категорически отвергают обвинения, выдвинутые в недавних резолюциях Европейского парламента в отношении турецких вооруженных сил. Анкара официально осуждает эти резолюции как необоснованные, недействительные и лишенные доверия.
Мы полностью поддерживаем заявление Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра по поводу этой резолюции.
Об этом говорится в заявлении МИД Турции, размещенной в социальной сети американской компании Х.
По мнению Анкары, резолюция ЕП, изобилующая гнусными клеветническими выпадами, является очередным примером предвзятого и искажённого подхода со стороны Европейского союза, и в частности Европейского парламента.
«Данная резолюция, изобилующая гнусными клеветническими высказываниями, представляет собой очередной пример предвзятого и искаженного подхода, которого придерживается Европейский союз, и в частности Европейский парламент, под влиянием определенных кругов в отношении кипрского вопроса. Вызывает беспокойство тот факт, что институты Европейского Союза все чаще подходят к кипрскому вопросу, отступая от исторических реалий и принципа беспристрастности», - подчеркивает МИД Турции.