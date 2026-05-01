МИД Турции поздравило Али Зейди, которому поручено сформировать новое правительство Ирака

Министерство иностранных дел Турции поздравило Али Зейди, которому было поручено сформировать новое правительство Ирака.

В письменном заявлении МИД выражена надежда, что это событие принесет благо иракскому народу.

Председателю Палаты представителей Ирака Али Зейди после выборов президента в рамках конституционного процесса поручено сформировать новое правительство Ирака.

«Опираясь на глубокие исторические, человеческие, культурные и экономические связи, которые нас связывают с Ираком, мы намерены в ближайшем будущем еще больше укрепить наше стратегическое и институциональное сотрудничество, расширив его региональные масштабы», - говорится в заявлении МИД Турции.

27 апреля президент Ирака Низар Амеди поручил сформировать правительство бизнесмену Али Зейди, выдвинутому в качестве кандидата на пост премьер-министра крупнейшей фракцией в парламенте — «Координационным союзом».

Многие шиитские, суннитские, курдские и туркменские политические партии Ирака также поздравили Зейди и опубликовали сообщения с выражением поддержки.

Зейди должен сформировать кабинет министров в течение не позднее 30 дней и получить вотум доверия в парламенте.