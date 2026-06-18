МИД ТРСК раскритиковал доклад Европейского парламента о Турции за 2025 год ЕС на протяжении многих лет игнорирует основные права кипрско-турецкого народа - подчеркивает Лефкоша

Министерство иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в связи с докладом о Турции за 2025 год, принятым на пленарном заседании Европейского парламента (ЕП), заявило: «В докладе безосновательные обвинения в адрес материнской страны Турции, а также оценки, игнорирующие неотъемлемые права турецкого народа Кипра, его суверенную волю и существующие на острове реалии, мы полностью отвергаем».

Министерство выступило с письменным заявлением в отношении «Доклада о Турции за 2025 год», принятого на пленарном заседании ЕП 17 июня.

«Мы полностью отвергаем содержащиеся в докладе безосновательные обвинения в адрес нашей родины — Турции, а также соответствующие оценки, игнорирующие неотъемлемые права кипрско-турецкого народа, его суверенную волю и существующие на острове реалии», - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что разделы доклада, касающиеся кипрского вопроса, «еще раз продемонстрировали предвзятый и оторванный от реальности подход Европейского союза (ЕС) к кипрской проблеме», и подчеркивается, что ТРСК является суверенным и независимым государством, существующим благодаря своим институтам, демократической структуре и свободной воле своего народа.

МИД ТРСК обращает внимание к тому, что в докладе турецкий народ Кипра определяется лишь как «законная община острова», а Турции предъявляется призыв «предоставить политическое пространство» киприотам-туркам, явно игнорирует ТРСК, созданную нашим народом в соответствии с его демократической волей, а также его право на самоопределение».

В заявлении отмечается, что «настойчивое навязывание АП модели соглашения на основе федерации в качестве единственного варианта» не соответствует политическим и фактическим реалиям на острове, и подчеркивается, что возвращение к «модели переговоров, которая оказалась безрезультатной из-за непримиримой позиции греко-кипрской стороны», не способствует поиску соглашения.

Лефкоша заявляет, что достижение прочного и справедливого соглашения возможно «только при признании суверенного равенства и равного международного статуса кипрского турецкого народа».

«Мы хотим ещё раз подчеркнуть, что содержащиеся в докладе безосновательные утверждения в отношении Акьяра, Пиле и Мараша, а также предвзятые и не соответствующие действительности оценки по вопросам собственности, пропавших без вести лиц, культурного наследия, нарушений в буферной зоне и законного присутствия Турции на Кипре являются полностью пристрастными и, с нашей точки зрения, не имеют никакой силы. Призыв, содержащийся в докладе, о назначении Европейской комиссией нового специального представителя по Кипру также является необоснованным. Утверждение ЕС, который на протяжении многих лет игнорирует основные права кипрско-турецкого народа, о том, что он может способствовать достижению соглашения в качестве «беспристрастного» участника, лишено всякой убедительности. Вмешательство ЕС ни в коем случае не будет принято», - подчеркивает МИД ТРСК.

МИД ТРСК считает, что тот факт, что Европейский союз до сих пор не выполнил свои обязательства, взятые в 2004 году в отношении снятия ограничений в отношении турецкого населения Кипра, а напротив, поощрение непримиримой позиции греко-кипрской стороны и даже попытки препятствовать развитию отношений, которые ТРСК налаживает в международном сообществе в рамках Организации тюркских государств и Организации сотрудничества исламских государств, еще раз продемонстрировали пристрастную позицию Союза по кипрскому вопросу.

«Мы призываем институты Европейского союза отказаться от односторонних политических подходов в пользу Республики Кипр и принять конструктивный и сбалансированный подход, основанный на существующих реалиях на острове и уважающий неотъемлемые права, суверенное равенство и равный международный статус кипрско-турецкого народа», - подчеркивается в заявлении.

ТРСК, находясь в полной гармонии и солидарности с «родиной Турцией», будет и впредь защищать суверенитет, безопасность и благосостояние народа ТРСК, а также решительно продолжать свою справедливую борьбу за признание международным сообществом суверенного равенства и равного международного статуса Турецкой Республики Северного Кипра, - заявляет МИД ТРСК.