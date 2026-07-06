В Москве заявили, что шведской стороне напомнят об обязательствах по обеспечению безопасности дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией

МИД России вызвал посла Швеции после инцидентов у дипмиссии в Стокгольме В Москве заявили, что шведской стороне напомнят об обязательствах по обеспечению безопасности дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией

Посол Швеции в Москве Анна Кристина Тересе Юханнессон вызвана в Министерство иностранных дел России. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщают российские СМИ.

По ее словам, шведскому послу намерены напомнить об обязательствах Стокгольма в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, а также о ранее данных заверениях по обеспечению безопасности российской дипмиссии.

Захарова заявила, что российское посольство в Швеции и сотрудники диппредставительства сталкиваются «не только с теоретическими угрозами, но и с инцидентами с применением беспилотников». По утверждению российской стороны, такие случаи происходят регулярно. «Это все не в первый раз. На регулярной основе до властей Швеции доводилась недопустимость подобных действий, которым должна была быть дана как соответствующая оценка юридическая, правовая, политическая, так и должны были быть приняты меры по недопущению повторения таких инцидентов. А они, увы, повторяются вновь и вновь"», - подчеркнула она.

Ранее посольство России в Швеции сообщило в своем Telegram-канале о новом инциденте с использованием беспилотных летательных аппаратов. По данным диппредставительства, один квадрокоптер сбросил на территорию посольства контейнер с красной краской. Второй беспилотник, как утверждается в сообщении, упал в непосредственной близости от здания дипмиссии. На нем, по информации посольства, находился предмет, «похожий на муляж взрывного устройства».

В российском диппредставительстве расценили произошедшее как «провокацию» и заявили, что подобные инциденты приобрели систематический характер. В посольстве также напомнили, что в соответствии с Венской конвенцией принимающая сторона обязана обеспечивать безопасность иностранных дипломатических представительств на своей территории.

Российская сторона ранее направила ноту в МИД Швеции в связи с инцидентом. Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Москва рассчитывает на своевременное информирование о результатах расследования со стороны шведских властей.