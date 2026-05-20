МИД Латвии выразил протест России после заявления СВР Латвия заявила, что не разрешала использовать свою территорию для ударов по РФ

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста после заявления Службы внешней разведки РФ, в котором Москва обвинила Ригу в причастности к атакам на российские объекты. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Латвии.

«Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России и выразило категорический протест против публичного заявления Службы внешней разведки России от 19 мая 2026 года», - следует из заявления.

В министерстве заявили, что российское заявление основано на ранее озвученных Москвой «ложных утверждениях».

Главе российской дипмиссии указали, что Латвия неоднократно как по дипломатическим каналам, так и публично разъясняла свою позицию: республика не давала согласия на использование своей территории и воздушного пространства для нанесения ударов по объектам на территории Российской Федерации.

Несмотря на это, подчеркнули в МИД Латвии, российская сторона продолжает распространять «ложь и эскалационные заявления».

По итогам вызова представителю посольства России была вручена официальная нота протеста.

Заявление СВР

Ранее, служба внешней разведки (СВР) России, что в Латвию были направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВС Украины, которые размещены на пяти латвийских военных базах. Служба сообщила, что располагает данными о якобы подготовке Киева серии ударов по регионам России с территории Латвии.

По данным СВР, украинские военнослужащие находятся в Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс. Украина, как говорится в сообщении, «не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров», которые предоставляли страны Балтии, и планирует запускать дроны также с территории этих государств.

Секретарь Совбез РФ Сергей Шойгу ранее 19 мая предупредил страны Прибалтики о том, что Москва имеет право на самооборону, упомянув случаи, когда через эти страны осуществлялись удары украинских беспилотников по РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что российские военные внимательно отслеживают обстоятельства запуска всех дронов ВСУ.