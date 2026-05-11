МИД Ирана: Внимание Тегерана сосредоточено на прекращении войны Ядерные вопросы и тема обогащения - это решения, которые мы будем принимать позднее - представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи

На данном этапе наше внимание сосредоточено на прекращении войны. США же продолжают настаивать на нелогичных требованиях. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бекаи, комментируя проект предложения, представленный США Ирану

Бекаи ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в столице Ирана Тегеране.

«На данном этапе наше внимание сосредоточено на прекращении войны. Ядерные вопросы и тема обогащения - это вопросы, которые будут обсуждаться позднее вместе с решениями и вариантами, которые мы примем. США продолжают настаивать на нелогичных требованиях и навязывать односторонний подход», - заявил он.

Тегеран не требовал уступок

Комментируя предложение, которое Иран представил США, Бекаи заявил, что Тегеран выступил с предложением, касающимся безопасности не только Ирана, но и всего региона. «Мы не требовали уступок; то, чего мы добиваемся, - это права Ирана. Мы требуем лишь права нашей страны на прекращение войны. Полное прекращение войны, прежде всего в Ливане, обеспечение безопасности морского судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе, прекращение морского пиратства со стороны США, а также разблокировка замороженных активов Ирана, которые под давлением США несправедливо удерживаются в банках, находятся в повестке дня и являются нашими законными требованиями», - заявил он.

По словам Бекаи, Тегеран представил Вашингтону ответственные предложения.

«Иран является ответственной силой в регионе. Предложение, которое он представил США, подготовлено с осознанием этой ответственности», - сказал он.

Ожидания Ирана от визита Трампа в Китай

Бекаи заявил, что США продолжают придерживаться односторонней и чрезмерной позиции. Говоря о визите президента США Дональда Трампа в Пекин, он выразил надежду, что «китайские друзья воспользуются этой возможностью, чтобы предупредить о последствиях незаконных действий США».

«Мы будем воевать в каждый момент, когда будем вынуждены это делать», - заявил Бекаи, комментируя вероятность провала переговоров или новой атаки против Ирана.

Говоря об Ормузском проливе, Бекаи отметил, что вмешательство в вопросы, связанные с Ормузским проливом, лишь усложнит ситуацию. Проблема, по его словам, проистекает из агрессии США и «сионистского режима». «Враждебные действия США являются основной причиной нестабильности в регионе. Ормузский пролив был открыт до 28 февраля», - сказал представитель иранского МИД.

Бекаи также отреагировал на заявления генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси о том, что «уран в Иране не был уничтожен в результате войны».

«Заявления главы Международного агентства по атомной энергии показывают, что он уже давно отошел от своей основной задачи. То, что может вернуть агентству авторитет, - это осуждение атак США и Израиля на объекты Ирана и принятие мер для недопущения повторения таких нападений», - сказал Бекаи.

Комментируя сообщения о намерении Франции и Великобритании направить военные корабли в регион, Бекаи заявил, что Тегеран совершенно ясно довел до европейских стран, что они не должны допустить, чтобы провокации США и «сионистского режима» в региональных вопросах переросли в кризис, который никому не принесет пользы.

Утверждения о создании Израилем секретной военной базы в Ираке

В заключение Бекаи затронул утверждения о том, что Израиль создал секретную военную базу в Ираке.

«Этот вопрос является крайне важным и будет обсуждаться на встречах с иракскими официальными лицами. Кроме того, он будет рассматриваться вместе с поступившими к нам сообщениями о том, что сионистский режим использует территории стран региона в злонамеренных целях», - заявил представитель МИД Ирана.



