МИД: Анкара пристально отслеживает ситуацию с гражданами Турции на атакованных в Черном море судах В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации в Черном море

Анкара внимательно следит за ситуацией вокруг граждан Турции, находившихся на борту принадлежащих турецким судовладельцам гражданских судов Yaşar и Nadezhda, которые накануне вечером после отплытия из порта Новороссийск в РФ подверглись атаке беспилотников. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что в результате нападения ранения получила группа членов экипажа, в том числе граждане Турции.

«Обеспечение безопасности жизни наших граждан является для нас безусловным приоритетом. Мы пристально следим за развитием ситуации», - подчеркнули в ведомстве.

В МИД Турции также выразили серьезную обеспокоенность тем, что конфликт между Россией и Украиной, несмотря на неоднократные предупреждения Анкары, все больше распространяется на акваторию Черного моря и затрагивает гражданское судоходство.

В турецком внешнеполитическом ведомстве предупредили, что при отсутствии превентивных мер дальнейшая эскалация в Черном море может иметь многоплановые негативные последствия, в том числе для глобальной продовольственной безопасности.

Министерство иностранных дел Турции вновь призвало все заинтересованные стороны, прежде всего участников конфликта, в неотложном порядке принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства на Черном море.