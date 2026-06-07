МИД Азербайджана сообщил о состоянии своих граждан, пострадавших в результате удара по судам в Азовском море

Abdulrahman Yusupov
07 Июня 2026•Обновить: 07 Июня 2026
Сразу после получения информации о гибели и ранениях азербайджанских граждан в результате дроновой атаки на грузовые суда в Азовском море сотрудники посольства Азербайджана в России незамедлительно выехали на место происшествия.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел АР.
Отмечается, что сотрудники Консульского отдела посольства в настоящее время находятся в городе Ейск и оказывают необходимую консульскую поддержку раненым и спасенным гражданам Азербайджана. Состояние пострадавших оценивается как хорошее, некоторых из них планируется выписать из больницы в ближайшее время.
В рамках поисково-спасательных мероприятий, проводимых профильными структурами Российской Федерации, продолжается установление личностей погибших и выполнение других необходимых процедур.
Одновременно принимаются необходимые меры по оформлению документов для спасенных граждан Азербайджана, обеспечению их свидетельствами на возвращение и организации их возвращения в страну.
Подчеркивается, что МИД держит ситуацию на особом контроле и осуществляет тесную координацию с профильными структурами.
Информация о личностях погибших и доставке их тел в Азербайджан будет дополнительно представлена общественности.
Ранее МИД Азербайджана сообщил о гибели пяти и ранении троих своих граждан из-за атаки БПЛА в Азовском море.
В ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря атаке беспилотных летательных аппаратов подверглись грузовые суда «Натра» и «Циркон».
Официальный представитель МИД отметил, что упомянутые суда не принадлежат азербайджанскому государству.