МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу ЕС Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европейским парламентом, соответствующее положение отражено в проекте решения, обсужденном на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) республики

В пятницу, 1 мая, посол Европейского Союза в Азербайджане Марияна Куюнджич была вызвана в Министерство иностранных дел страны.

Согласно сообщению пресс-службы МИД АР, на встрече были решительно осуждены «необоснованные и предвзятые положения» в отношении Азербайджана, содержащиеся в резолюции, принятой Европейским парламентом 30 апреля, и в связи с этим послу была вручена нота протеста.

В ведомстве подчеркнули, что «положения указанной резолюции искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств».

Отмечено, что «подобный подход Европейского парламента оказывает негативное влияние на процесс нормализации в регионе, а также на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским Cоюзом».

«Утверждения, выдвинутые в резолюции относительно возвращения армянских жителей в Карабахский регион, являются полностью необоснованными, а подобные призывы носят характер вмешательства во внутренние дела Азербайджана»,-говорится в сообщении.

Как сообщается, до сведения посла было доведено, что несмотря на представленный в 2023 году план реинтеграции в соответствии с Конституцией Азербайджана, армянские жители покинули регион на добровольной основе, и заявления, утверждающие обратное, являются ошибочными.

Кроме того, на встрече было отмечено, что призывы к освобождению лиц армянского происхождения, представляемых как «военнопленные», являются юридически неприемлемыми.

«Послу напомнили, что азербайджанская сторона, проявляя гуманизм, освободила множество заключённых, предприняла шаги в направлении укрепления доверия, а лица, в отношении которых вынесены судебные приговоры, совершили ряд тяжких преступлений, включая терроризм, диверсии и военные преступления»,- сообщили в МИД Азербайджана.

Было подчеркнуто, что утверждения о «разрушении культурного и религиозного наследия» являются полностью необоснованными и неприемлемыми. Вместе с тем до сведения посла было доведено, что в период оккупации факты масштабного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия Азербайджана не получили должного внимания со стороны европейских институтов.

На встрече представителю Европейского Союза передали требование воздержаться от подобных шагов, наносящих ущерб отношениям между Азербайджаном и Европейским Cоюзом, а также процессу мира и нормализации в регионе.

Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европарламентом

Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европейским парламентом. Соответствующее положение отражено в проекте решения, обсужденном на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сегодня, передают азербайджанские СМИ.

Проект решения был поставлен на голосование и принят. Согласно решению, все направления сотрудничества Милли Меджлиса с Европарламентом приостанавливаются. Также прекращается участие парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз - Азербайджан.

В соответствии с уставом Парламентской ассамблеи Евронест начинается выполнение процедурных правил о прекращении членства Милли Меджлиса в этой организации, в течение процедурного периода делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи Евронест.

Председатель Милли Меджлиса: Резолюции Европейского парламента основаны на двойных стандартах

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что резолюции Европейского парламента основаны на двойных стандартах. об этом она сказала на проходящем 1 мая пленарном заседании парламента.

Она отметила, что в этом контексте Азербайджан всегда рассматривал механизмы сотрудничества с Европейским парламентом как платформу для конструктивного диалога. Азербайджан является надежным партнером Европы, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности континента. Реализация стратегических инфраструктурных проектов, шаги, предпринимаемые на пути развития транспортных коридоров, активное участие в обеспечении региональной стабильности подтверждают, что страна играет ответственную и конструктивную роль в системе международных отношений.

Подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом опираются на прочную базу и обладают большим потенциалом, председатель Милли Меджлиса с сожалением отметила, что «подход Европейского парламента к процессам, происходящим в нашей стране и регионе, вызывает серьезное недовольство и обеспокоенность. Этот процесс продолжается уже долгие годы.

“Резолюции Европейского парламента, связанные с нашей страной, носят односторонний и предвзятый характер, основываются на двойных стандартах. Эти документы не отражают реальную ситуацию и зачастую направлены против законных интересов Азербайджана. Эта деятельность Европейского парламента носит системный характер. Этот орган, который претендует на звание рупора европейской демократии, к сожалению, превратился в инструмент в руках лоббистских групп и различных кругов интересов, действующих против Азербайджана», - резюмировала спикер.



