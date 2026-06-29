МИД Азербайджана: Баку серьезно обеспокоен решением Израиля по так называемому «геноциду армян» В азербайджанском дипведомстве назвали неприемлемым искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года

Решение правительства Израиля по поводу так называемого «геноцида армян» вызывает серьезную обеспокоенность.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана относительно решения, принятого правительством Израиля в связи с так называемым «геноцидом армян».

«Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения в отрыве от правовых и научных основ неприемлемо. Подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, а еще большему углублению существующих противоречий, препятствуют усилиям по обеспечению устойчивого мира и согласия в регионе. Призываем правительство Израиля пересмотреть данное принятое решение»,-говорится в комментарии.

В ведомстве подчеркнули, что «Азербайджан и впредь последовательно будет придерживаться своей позиции по защите исторических реалий, уважения принципов международного права и продвижения устойчивого мира в регионе».