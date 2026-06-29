Abdulrahman Yusupov
29 Июня 2026•Обновить: 29 Июня 2026
Решение правительства Израиля по поводу так называемого «геноцида армян» вызывает серьезную обеспокоенность.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана относительно решения, принятого правительством Израиля в связи с так называемым «геноцидом армян».
«Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения в отрыве от правовых и научных основ неприемлемо. Подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, а еще большему углублению существующих противоречий, препятствуют усилиям по обеспечению устойчивого мира и согласия в регионе. Призываем правительство Израиля пересмотреть данное принятое решение»,-говорится в комментарии.
В ведомстве подчеркнули, что «Азербайджан и впредь последовательно будет придерживаться своей позиции по защите исторических реалий, уважения принципов международного права и продвижения устойчивого мира в регионе».