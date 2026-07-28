Между Турцией и Ираком подписано 3 соглашения

После завершения переговоров в Анкаре в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али Зейди между двумя странами было подписано три соглашения.
После встречи лидеров Турции и Ирака в формате «один на один» в президентском комплексе и их председательства на переговорах на уровне делегаций подписаны различные соглашения между двумя странами.
В рамках этого мероприятия «Меморандум о взаимопонимании в области образования и академического сотрудничества» был подписан директором Полицейской академии Муратом Балджы и генералом Абдулемиром Шаммари, руководителем аппарата премьер-министра Ирака и командующего вооружёнными силами.
«Протокол о взаимопонимании в области молодежи и спорта» подписали министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
«Протокол о сотрудничестве в области промышленной собственности» подписали министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр и министр финансов Ирака Фалих Сари.
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