Президенты Эрдоган и Теббун подписали «Совместное заявление по итогам первого заседания Совета по стратегическому сотрудничеству высокого уровня»

Между Турцией и Алжиром подписаны ряд соглашений Президенты Эрдоган и Теббун подписали «Совместное заявление по итогам первого заседания Совета по стратегическому сотрудничеству высокого уровня»

В Анкаре в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Алжира Абдельмеджида Теббуна подписаны ряд соглашений между двумя странами.

После проведения переговоров в узком кругу между президентами Эрдоганом и Теббуном и председательствования ими на первом заседании Совета по стратегическому сотрудничеству высокого уровня подписаны соглашения между двумя странами.

Президенты Эрдоган и Теббун подписали «Совместное заявление по итогам первого заседания Совета по стратегическому сотрудничеству высокого уровня».

Соглашения

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики и Министерством почты и телекоммуникаций Алжирской Народной Демократической Республикой о сотрудничестве в области почтовых услуг и телекоммуникаций» подписали министр иностранных дел Хакан Фидан и министр по делам национальных общин за рубежом и по делам Африки Алжира Ахмед Аттаф. национальных общин за рубежом и по делам Африки Ахмедом Аттафом.

«Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о международных перевозках пассажиров и грузов» подписали министр иностранных дел Хакан Фидан и министр внутренних дел, местного самоуправления и транспорта Алжира Саид Саюд.

«Меморандум о взаимопонимании между Правительством Турецкой Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о благосостоянии ветеранов борьбы за независимость и лиц, имеющих права на пособия в связи с гибелью близких» также подписали министр по делам семьи и социальных услуг Махинур Оздемир Гёкташ и министр по делам государства, иностранных дел, национальных общин за рубежом и по делам Африки Алжира Ахмед Аттаф.

«Соглашение между правительством Турецкой Республики и правительством Алжирской Народной Демократической Республики о взаимном признании и обмене водительскими удостоверениями» подписали министр внутренних дел Мустафа Чифтчи и министр внутренних дел, местного самоуправления и транспорта Алжира Саид Саюд.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Турецкой Республики и Министерством внутренних дел, местного самоуправления и транспорта Алжирской Народной Демократической Республики в области управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями» подписали министр внутренних дел Мустафа Чифтчи и министр внутренних дел, местного самоуправления и транспорта Алжира Саид Саюд.

Министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр и министр промышленности Алжира Яхия Башир подписали «Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики и Министерством промышленности Алжирской Народной Демократической Республики».

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики и Министерством промышленности Алжирской Народной Демократической Республики в области стандартизации, оценки соответствия и образования» подписали министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр и министр промышленности Алжира Яхия Башир.

«Соглашение о сотрудничестве в области защиты растений и карантина растений между правительством Турецкой Республики и правительством Алжирской Демократической Народной Республики» подписали министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы и министр сельского хозяйства, развития сельских районов и рыболовства Алжира Ясин Эль-Махди Валид.

Министр торговли Омер Болат и министр внешней торговли и стимулирования экспорта Алжира Кемаль Разик подписали «Совместное заявление о начале переговоров по заключению соглашения о преференциальной торговле между Министерством торговли Турецкой Республики и Министерством внешней торговли и стимулирования экспорта Алжирской Народной Демократической Республики».

«Протокол о взаимопонимании между Управлением коммуникаций администрации президента Турецкой Республики и Министерством коммуникаций Алжирской Народной Демократической Республики о сотрудничестве в сфере борьбы с дезинформацией в СМИ» подписали глава Управления по коммуникациям Бурханеттин Дуран и министр по делам национальных общин за рубежом и Африки Алжира Ахмед Аттаф.

Глава Управления по инвестициям и финансам при администрации президента Турции Ахмет Бурак Даглыоглу и генеральный директор Агентства по стимулированию инвестиций Алжира Омар Реккаш подписали «Меморандум о взаимопонимании между Управлением по инвестициям и финансам и Агентством по стимулированию инвестиций Алжирской Демократической Народной Республики в области сотрудничества по стимулированию инвестиций».

«Меморандум о взаимопонимании в области телевидения между Алжирской радиовещательной корпорацией (EPRS) и Турецкой радио-телевизионной корпорацией (TRT)» подписали генеральный директор TRT Захид Собаджы и посол Алжира в Турции Бумедиен Гуеннад.

«Меморандум о взаимопонимании между Алжирской радиовещательной корпорацией (EPRS) и Турецкой радио-телевизионной корпорацией (TRT) в области радиовещания» подписали генеральный директор TRT Захид Собаджы и посол Алжира в Турции Бумедиен Гуеннад.