Международное сообщество приветствует соглашение США и Ирана Ранее США и Иран заключили мирное соглашение, анонсировав открытие Ормузского пролива, снятие блокады и прекращение огня

Международное сообщество с удовлетворением воспиняло достижение мирного соглашения между США и Ираном.

«Высоко ценим важную посредническую роль Исламской Республики Пакистан в переговорном процессе, а также вклад, внесенный другими региональными партнерами. Надеемся, что дальнейшие переговоры, которые будут строиться на этом важном достижении, внесут вклад в обеспечение прочного мира и стабильности», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также приветствовал мирное соглашение между США и Ираном.

«Мы приветствуем соглашение между Соединенными Штатами и Ираном. Мы высоко ценим посреднические усилия Пакистана, Катара, Турции и других стран», - написал политик в своем аккаунте в соцсети американской компании Х.

Глава правительства выразил надежду, что это важное событие проложит путь к всеобъемлющему и прочному миру на Ближнем Востоке.

«Я приветствую достигнутое соглашение по меморандуму о взаимопонимании между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети X.



Как отметил премьер, он надеется, что этот шаг приведёт к заключению всеобъемлющего мирного соглашения.



«Мы ценим усилия посредников, которые способствовали созданию условий, необходимых для достижения этого взаимопонимания. Мы надеемся, что этот важный шаг приведёт к заключению всеобъемлющего мирного соглашения и долгосрочному урегулированию конфликта», — написал Ираклий Кобахидзе.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в нынешней сложной международной обстановке данное соглашение имеет исключительно важное значение как для региона, так и всего мирового сообщества.

«Мы высоко ценим политическую волю сторон, которая позволила восстановить доверие и найти взаимоприемлемые решения. Особо отмечаем лидерство президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, проявившего решимость и стратегическое видение в этот ответственный момент. Приветствуем также конструктивный подход руководства Исламской Республики Иран. Казахстан выражает надежду на то, что подписание данного соглашения заложит прочную основу для укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами», – написал Глава государства на своей странице в соцсети X.



Ранее США и Иран заключили мирное соглашение, анонсировав открытие Ормузского пролива, снятие блокады и прекращение огня.

Подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии (Женева).

Президент США Дональд Трамп подтвердил снятие военно-морской блокады Ирана и разблокировку судоходства.

В течение 60 дней после 15 июня стороны планируют детально обсуждать ядерную программу и другие аспекты.