Лукашенко: Беларусь не намерена втягиваться в войну с Украиной Это произойдет только в случае, если на территорию Беларуси будет совершена агрессия, заявил президент

Беларусь не намерена втягиваться в войну с Украиной, если в ее отношении не будет совершено агрессии.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, комментируя заявления стороны президента Украины Владимира Зеленского на этот счет.

«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть, человек находится под прессом серьезным. Выводов, к сожалению, делать не хочет и анализировать. Ну может я не все знаю, это его дело. Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае - если на нашу территорию будет совершена агрессия», - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам президента, Беларусь в таком случае будет вместе с РФ защищать всю территорию, где расположены два государства.

«И тут уже не втянута, вы слышали из уст президента России, мы будем вместе защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства. Поэтому если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае - если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной»,- подчеркнул глава государства.

При этом, президент Беларуси заявил о готовности лично обсудить с главой украинского государства все интересующие его темы. «Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то - пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке - Украины, Беларуси - я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной - не о чем» - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что, когда слышит из Киева и от Владимира Зеленского определенные заявления, думает над вопросом, зачем это делается.

«Он что, хочет воевать с Беларусью? С Россией и Беларусью? Уверен, что нет. Я знаю мнение военных украинских. Им дополнительный фронт не нужен. Тогда встает вопрос: зачем нас шантажировать и осуществлять эскалацию в белорусском направлении? Во-первых, подталкивают европейцы. Они видят, что мы с американцами ведем определенный диалог. Им это не всем нравится. Поэтому вот так вот пытаются подтолкнуть Зеленского», - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси знают, что украинский народ войны с белорусским народом не хочет. «И мы будем все делать для того, чтобы этой войны не произошло. С нашей стороны вы можете быть железобетонно уверены, что втягиваться в войну с Украиной мы не собираемся, мы не намерены. Но мы видим ситуацию, наши Вооруженные Силы выведены из мест постоянной дислокации. Надо это нам? Ну, тренируются военные. Но лучше бы они были в казармах. Спокойно, тихо, по распорядку. Но приходится дежурить. Такова судьба наша», - заявил президент.

Глава государства также отметил, что сейчас война «на передовой» идет в СМИ. «Я вас заверяю, что никакого у нас желания и такой необходимости сегодня нет - воевать с нашими соседями прежде всего», - сказал глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что аналогичные заверения сделал и ряду зарубежных гостей. «Мы не все показываем. Недавно здесь побывали очень высокопоставленные люди из дальних стран. Они нас понимают и в принципе поддерживают нашу позицию. Я им тоже сказал: ребята, вы не волнуйтесь. Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Мы будем ответственными людьми. Абсолютно уверен, такую позицию занимает и Президент России. Я-то хорошо это знаю», - добавил глава государства.