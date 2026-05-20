Лидеры Турции и США обсудили ситуацию в регионе Трамп заявил об «очень хорошем» телефонном разговоре с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций при Администрации президента Турции.

Президент Эрдоган отметил, что Турция считает продление режима прекращения огня в региональном конфликте позитивным событием и продолжит поддержку конструктивных инициатив. Турецкий лидер выразил уверенность в возможности для урегулирования разногласий сторон на основе разумного подхода.

Глава государства подчеркнул, что установление стабильности в Сирии станет важным достижением для всего региона. При этом он акцентировал, что Турция продолжит неизменную поддержку Сирии. Также он указал на необходимость предотвратить усугубление ситуации в Ливане.

Президент Эрдоган также отметил, что подготовка к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре продолжается. По его словам, прилагаются все необходимые усилия для того, чтобы он прошел успешно во всех отношениях.

Президент Турции выразил соболезнования коллеге в связи с совершенным накануне «чудовищным нападением» на мечеть в американском городе Сан-Диего. Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара решительно выступает против любых преступлений на почве ненависти, независимо от того, против какой религиозной общины они направлены.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я провел очень хороший телефонный разговор с президентом Эрдоганом. У нас очень хорошие отношения. Он жесткий человек, но ни у кого нет таких отношений с ним, как у меня", - заявил глава Белого дома во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

«Я думаю, что он действительно союзник. Некоторые сомневаются в этом, но я считаю, что он отличный союзник, и его народ его уважает», - добавил американский лидер.