Турция будет продолжать предпринимать шаги для дальнейшего развития отношений между Турцией и Пакистаном во всех областях - заявил Реджеп Тайип Эрдоган

Лидеры Турции и Пакистана рассмотрели актуальные вопросы повестки дня Турция будет продолжать предпринимать шаги для дальнейшего развития отношений между Турцией и Пакистаном во всех областях - заявил Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Согласно сообщению, опубликованному на странице Управления коммуникаций администрации резидента Турции в социальной сети NSosyal, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Пакистаном, а также региональные и глобальные вопросы.

Глава государства заявил, что Турция будет продолжать предпринимать шаги для дальнейшего развития отношений между Турцией и Пакистаном во всех областях.

Отметив, что Турция и Пакистан вместе с братскими странами прилагают усилия для прекращения конфликта в регионе и установления мира и стабильности, Эрдоган подчеркнул ценность посреднических усилий и выразил надежду на положительный исход переговоров.

В ходе беседы президент Эрдоган также поздравил премьер-министра Шарифа и братский пакистанский народ с праздником Курбан-байрам.