Лидеры Турции и Пакистана рассмотрели актуальные вопросы повестки дня

Kaan Bozdoğan, Nariman Mehdiyev
26 Май 2026•Обновить: 26 Май 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Согласно сообщению, опубликованному на странице Управления коммуникаций администрации резидента Турции в социальной сети NSosyal, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Пакистаном, а также региональные и глобальные вопросы.
Глава государства заявил, что Турция будет продолжать предпринимать шаги для дальнейшего развития отношений между Турцией и Пакистаном во всех областях.
Отметив, что Турция и Пакистан вместе с братскими странами прилагают усилия для прекращения конфликта в регионе и установления мира и стабильности, Эрдоган подчеркнул ценность посреднических усилий и выразил надежду на положительный исход переговоров.
В ходе беседы президент Эрдоган также поздравил премьер-министра Шарифа и братский пакистанский народ с праздником Курбан-байрам.