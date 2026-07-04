Эрдоган отметил, что Турция и Канада работают над укреплением отношений во многих сферах, в частности в области торговли, безопасности, оборонной промышленности и энергетики

Лидеры Турции и Канады рассмотрели двусторонние связи, а также региональные и глобальные вопросы Эрдоган отметил, что Турция и Канада работают над укреплением отношений во многих сферах, в частности в области торговли, безопасности, оборонной промышленности и энергетики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили по телефону двусторонние связи, а также региональные и глобальные вопросы, сообщило в субботу Управление по связям с общественностью Турции.



В заявлении, опубликованном в турецкой социальной сети NSosyal, Управление коммуникаций администрации президента сообщило, что Эрдоган отметил, что Турция и Канада работают над укреплением отношений во многих сферах, в частности в области торговли, безопасности, оборонной промышленности и энергетики.



По словам главы государства, Анкара будет и впредь предпринимать шаги для достижения этой цели.



Президент Турции также выразил надежду, что саммит НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре, будет способствовать укреплению сотрудничества между союзниками.



Эрдоган поздравил Карни с Днем Канады, который отмечается 1 июля.