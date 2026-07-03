Президент Эрдоган заявил Джордже Мелони, что Анкара работает над укреплением сотрудничества между Турцией и Италией во всех сферах, в первую очередь в оборонной промышленности

Лидеры Турции и Италии обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы Президент Эрдоган заявил Джордже Мелони, что Анкара работает над укреплением сотрудничества между Турцией и Италией во всех сферах, в первую очередь в оборонной промышленности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Согласно сообщению, опубликованному Управлением коммуникаций администрации президента в социальной сети NSosyal, лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Италией, а также региональные и глобальные вопросы.

В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что Анкара работает над укреплением сотрудничества между Турцией и Италией во всех сферах, в первую очередь в оборонной промышленности. Он подчеркнул важность принятия новых мер, которые придадут импульс развитию отношений.

Глава государства отметил, что рассчитывает на укрепление связей между союзниками в ходе саммита лидеров НАТО, который состоится в Турции.