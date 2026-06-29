Лидеры Турции и Германии обсудили международную ситуацию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом говорится в сообщении Управления по коммуникациями при Администрации президента Турции.

В ходе переговоров обсуждены состояние двусторонних отношений, а также региональная и международная тематика.

Президент Эрдоган отметил, что Анкара и Берлин нацелены на расширение связей. При этом турецкий лидер указал на необходимость продолжать предпринимать взаимные шаги, направленные на достижение этой цели.

По словам главы турецкого государства, Турция ожидает, что на предстоящем в июле саммите НАТО в Анкаре Европа подтвердит приверженность укреплению своей обороноспособности в рамках НАТО и продемонстрирует твердую волю к сохранению «трансатлантических связей».

Президент акцентировал, что Турция стремится к установлению прочного мира в конфликте РФ и Украины, прилагая усилия для возобновления переговоров между сторонами и активизации дипломатического процесса.