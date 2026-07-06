Президент Турции встретился с премьером Болгарии в рамках саммита НАТО в Анкаре

Лидеры Турции и Болгарии обсудили двустороннее сотрудничество Президент Турции встретился с премьером Болгарии в рамках саммита НАТО в Анкаре

Турецко-болгарские отношения продолжают развиваться по целому ряду направлений, стороны прилагают усилия для расширения сотрудничества, в первую очередь в сфере торговли, транспорта, оборонной промышленности и энергетики.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым, прошедшей в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО. Сообщение по итогам переговоров распространило Управление коммуникаций при Адмнистрации президента Турции.

Согласно сообщению, стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Болгарией, а также события на региональной и мировой арене.

В ходе переговоров президент Эрдоган указал, что турецкая община Болгарии служит важным связующим звеном между двумя странами. Глава государства выразил удовлетворение тем фактом, что болгарская сторона проявляет должное внимание и чуткость к этому вопросу.

Турецкий лидер пригласил премьер-министра Болгарии Румена Радева принять участие в Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP31), которая пройдет в Турции.

Ранее сообщалось, что с турецкой стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, заместитель председателя и пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик и глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.