Лавров: РФ не отказывалась от дипломатического урегулирования в Украине Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва по-прежнему предпочитает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта

Россия не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта в Украине и продолжает придерживаться ранее обозначенных принципов.



Об этом журналистам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Кыргызстане.

«Мы не раз говорили, что предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, будут выполнены.

О договоренностях в Анкоридже

Комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио о провале договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже, Лавров призвал установить, кто именно несет ответственность за отсутствие прогресса. «Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», - сказал министр.

Лавров отметил, что результатом встречи на Аляске стали согласованные позиции, предполагавшие взаимные уступки. «Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были», - указал он.

По словам главы МИД РФ, президент США Дональд Трамп называл выдвинутые Вашингтоном предложения «компромиссными», а Москва согласилась с ними. «Любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса», - добавил Лавров.

Министр заявил, что Соединенные Штаты заверяли российскую сторону в готовности Владимира Зеленского предпринять необходимые шаги для урегулирования.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что Россия выполнила свою часть договоренностей. «Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, «пацан сказал - пацан сделал». Мы сказали - мы готовы», - заявил он.

О заявлениях Трампа

Лавров сообщил, что передал Рубио подборку высказываний Трампа по итогам саммита на Аляске. «Я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске, в день проведения пресс-конференции и потом, когда он уже вернулся в Вашингтон», - сказал министр.

По его словам, американский лидер в течение нескольких дней положительно оценивал достигнутые договоренности. «Он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа», - отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что реализация предложений США позволила бы прекратить боевые действия и перейти к переговорам. «Если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования», - подчеркнул он.

Вашингтон изменил подход к украинскому урегулированию

Лавров заявил, что Вашингтон, судя по последним высказываниям Рубио, изменил свой подход к украинскому урегулированию. «С той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате Рубио», - сказал министр.

Он также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Украины Андрея Сибиги относительно достигнутых в Анкоридже договоренностей. «Макрон публично сказал, что нет больше никакого Анкориджа, никаких пониманий, «Америка опять с нами». А министр иностранных дел Украины сказал, что они похоронили анкориджские договоренности», - привел их слова Лавров.

По словам Лаврова, если подобную позицию разделяет Вашингтон, Москва будет исходить из собственных национальных интересов.

О позиции Киева

Лавров назвал отказ Киева от американских предложений по урегулированию «высокомерным» и «презрительным». «Такое высокомерное, даже, так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени потому, что Зеленского накачивают оружием», - заявил глава МИД РФ.

По его словам, Украина получает большое количество беспилотников, которые используются для ударов по российской территории. «Ему в огромных количествах доставляют дроны, которыми он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели», - сказал Лавров.

Министр заявил, что Соединенные Штаты принимают значительное участие в военной поддержке Киева. «Американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, высокие технологии, которые необходимо уметь применять на поле боя, тоже там не случайно оказываются», - заключил глава МИД РФ.