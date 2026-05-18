Лавров: РФ готова развивать военно-техническое сотрудничество с Экваториальной Гвинеей

Глава МИД РФ провел переговоры со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи в Москве

Россия рассчитывает вывести торгово-экономическое сотрудничество с Экваториальной Гвинеей на уровень активного политического диалога и готова продолжать взаимодействие в военно-технической сфере.



Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Анге в Москве. Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в понедельник, 18 мая.

Глава МИД РФ отметил, что встреча проходит в развитие договоренностей, достигнутых в декабре 2025 года в Каире «на полях» министерской конференции Россия - Африка.

По словам Лаврова, Россию и Экваториальную Гвинею связывают «очень добрые отношения», которые складывались на протяжении десятилетий, начиная с периода борьбы этой страны за независимость.

Министр напомнил, что после некоторого замедления двустороннего сотрудничества Россия в феврале 2024 года возобновила дипломатическое присутствие в Малабо, восстановив работу своего посольства.

Лавров подчеркнул, что между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты, а диалог на высшем уровне носит регулярный характер. Кроме того, по его словам, стороны активно взаимодействуют в культурной и гуманитарной сферах. «Рассчитываю, что сегодня посмотрим, как можно будет поднять до уровня политического диалога и наши торгово-экономические отношения», - сказал глава МИД РФ.

Он также заявил о готовности Москвы продолжать военно-техническое сотрудничество с Экваториальной Гвинеей. «Оно у нас имеет хорошие традиции. Всегда открыты для того, чтобы выслушать и максимально удовлетворить ваши потребности в сфере обороноспособности», - отметил Лавров.