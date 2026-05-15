Лавров обсудил с главами МИД Кубы и Малайзии двустороннее сотрудничество Встреча министров прошла на полях совещания глав МИД БРИКС в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Дели встречи с главами МИД Кубы и Малайзии на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в пятницу, 15 мая.

В ходе встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также обменялись мнениями по региональным и международным проблемам.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили неизменность позиций двух стран по вопросу недопустимости применения односторонних санкционных мер в обход Устава ООН.

Российская сторона выразила готовность продолжать оказывать Гаване содействие в реализации требования о незамедлительном прекращении торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США, а также в вопросе исключения страны из американского списка «государств - спонсоров терроризма».

Кроме того, в условиях эскалации ситуации была подтверждена готовность Москвы оказывать Гаване политико-дипломатическую и материальную поддержку.

В тот же день Лавров встретился с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном. Стороны обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества, прежде всего в практических сферах, а также региональную и международную проблематику.

Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к празднованию в 2027 году 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Малайзией.