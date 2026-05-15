Лавров: Макрон «меряет своим аршином», называя другие страны «колонизаторами XXI века» По словам министра, именно французам «как никому» известно, что такое настоящий колониализм

Президент Франции Эмманюэль Макрон, называя другие страны «настоящими колонизаторами XXI века», оценивает международные процессы через призму собственного исторического опыта Франции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели в пятницу, 17 мая.

Главу российского МИД попросили прокомментировать соответствующее высказывание французского лидера. Лавров в ответ заявил, что Парижу, учитывая колониальное прошлое Франции, хорошо известно, что представляет собой настоящий колониализм.

«Кому как не французам знать, что такое настоящий колониализм, кто такие настоящие колонизаторы», - сказал министр.

По словам Лаврова, подобные заявления со стороны западных политиков отражают сохраняющееся у них стремление воспринимать ряд регионов мира как собственную сферу влияния. В качестве примера он привел разговор, состоявшийся около пяти лет назад на полях Генеральной Ассамблеи ООН, когда в странах Сахеля, в частности в Мали, происходили политические перемены.

Министр рассказал, что тогда встретился с Жозепом Боррелем, занимавшим в тот период пост главы дипломатии Евросоюза, а также с действовавшим на тот момент министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. По словам Лаврова, его европейские собеседники в ходе разговора заявляли, что «Сахель и вообще Африка — это зона Европейского союза».

Глава МИД РФ отметил, что не согласился с такой постановкой вопроса.

«Я говорю: такого не знаю. Я знаю, что там были колониальные владения, но потом провозгласили политическую независимость, прекратили колонизацию. Есть специальные резолюции ООН, я нигде не читал, что бывшие колонии закреплены за вами навечно в качестве стран, куда другие не имеют права соваться», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что именно такой подход, по его мнению, лежит в основе оценок западных стран, когда они обвиняют других участников международных отношений в неоколониализме.

«Ну вот такая философия у них была. Поэтому, наверное, это уже в генах наших французских коллег, и они всех меряют по своему аршину. У нас аршин другой», - сказал глава МИД РФ.



Лавров также указал, что Москва исходит из иной логики взаимодействия с государствами Африки и других регионов. По его словам, Россия выступает за уважение суверенного выбора стран и против попыток закрепить за бывшими метрополиями исключительное право на влияние в тех государствах, которые ранее находились в колониальной зависимости.

Заявления министра прозвучали на фоне активизации дискуссий о роли Запада в странах Глобального Юга и расширения взаимодействия России с государствами Африки, Азии и Латинской Америки. Москва неоднократно заявляла, что выступает против неоколониальных практик, односторонних санкций и давления на независимые государства.

Ситуация вокруг Ирана

На пресс-конференции Лавров также прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и Ормузского пролива. По словам министра, в нынешних условиях главной задачей остается прекращение войны и перевод действующего перемирия в устойчивую договоренность о прекращении боевых действий.

«Конечно, сейчас самое главное - прекратить нынешнюю войну, перевести худо-бедно соблюдаемое перемирие в окончательную договоренность о прекращении боевых действий», - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что в долгосрочной перспективе необходимо думать о создании стабилизирующего регионального механизма. По его словам, такой процесс мог бы способствовать снижению напряженности в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива.

Лавров также заявил, что интерес США к ситуации вокруг Ирана и разблокированию Ормузского пролива, по его оценке, во многом свелся к вопросу нефти. Он провел параллель с Венесуэлой, утверждая, что в обоих случаях Вашингтон прикрывает экономические интересы политическими и правовыми аргументами.

«Точно так же, как сейчас с Ираном все свелось к нефти, которая должна идти через Ормузский пролив», - заявил министр.

Индия как возможный посредник

Отдельно Лавров высказался о возможной роли Индии в нормализации отношений между Ираном и арабскими монархиями. По его словам, Нью-Дели, учитывая свое председательство в БРИКС, дипломатический опыт и заинтересованность в стабильности поставок энергоресурсов, мог бы предложить посреднические услуги.

«Вот Индия, она председатель. Она напрямую зависит от поставок нефти, в том числе из этого региона. Почему бы не предложить свои добрые услуги в качестве председательствующей в БРИКС страны и пригласить Иран и Эмираты для начала поговорить и не допустить вражды», — сказал Лавров.

Министр отметил, что, по оценке Москвы, вражду между Ираном и его арабскими соседями пытаются насадить извне. Он заявил, что одной из целей агрессии против Ирана было недопущение нормализации отношений Тегерана с арабскими странами региона.

По словам Лаврова, в краткосрочной перспективе усилия должны быть направлены на урегулирование текущего кризиса, а в долгосрочной — на создание устойчивого формата диалога между Ираном и соседними арабскими государствами.



Он также напомнил, что Пакистан сейчас помогает налаживать диалог между США и Ираном, однако подчеркнул, что роль посредника между Ираном и арабскими соседями могла бы сыграть именно Индия.

Отношения России и Евросоюза

Комментируя перспективы возможного диалога России с Евросоюзом, Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин «испытал европейцев на политическую зрелость и чуткость», когда допустил, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер мог бы стать представителем европейцев на переговорах с Москвой.

По словам главы МИД РФ, после этого в Европе началась активная дискуссия. Одни политики, отметил он, категорически отвергли такую возможность, другие не стали полностью ее исключать.

«Очень забавная получилась дискуссия после такого ответа нашего президента», — сказал Лавров.

Министр заявил, что в Европе начали признавать необходимость будущего разговора с Россией, однако при этом пытаются заранее определить условия такого диалога. По его словам, Москва не может серьезно воспринимать заявления о том, что европейцы сами будут решать, когда и о чем разговаривать с Россией.

Лавров также напомнил о Минских соглашениях, заявив, что бывшие лидеры Германии и Франции впоследствии фактически признали, что не собирались их выполнять и рассматривали эти договоренности как способ выиграть время для укрепления Украины.

БРИКС и отношения с Западом

Глава МИД РФ подчеркнул, что страны БРИКС не стремятся отгораживаться от Запада. По его словам, объединение не строит свою работу на изоляции от других участников международной системы.

«Хочу особо подчеркнуть, что никто не пытается отгораживаться от остальной части мира, от мирового меньшинства», - сказал Лавров.

Вместе с тем министр отметил, что страны БРИКС будут противодействовать попыткам западных государств уводить повестку в рамках G20 в сторону «скандальных тем», связанных с кризисами, которые, по оценке Москвы, были созданы самим Западом.

Лавров также заявил, что различные страны продолжают проявлять интерес к вступлению в БРИКС. По его словам, в мире существует понимание того, что объединение становится одним из прообразов будущего многополярного миропорядка.



При этом министр подчеркнул, что БРИКС пока не намерен спешить с новым расширением. Он напомнил, что за последние годы объединение значительно увеличило состав участников, и сейчас странам необходимо наладить работу в новом формате.

«На данном этапе мы не будем торопиться с расширением количества членов, потому что БРИКС пару лет назад удвоил свои ряды, и нам необходимо, если хотите, притереться к работе в новом, существенно увеличенном формате», — сказал Лавров.

Ситуация вокруг Армении

Лавров также коснулся отношений России и Армении. По его словам, Москва и Ереван сохраняют близкие, но в то же время непростые отношения на фоне попыток Запада усилить влияние на Армению.

Министр заявил, что западные страны пытаются «подмять под себя» Ереван и разорвать его экономические, торговые и инвестиционные связи с партнерами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу.

По словам Лаврова, вопросы, связанные с попытками втягивания Армении в орбиту Запада, могут быть обсуждены на предстоящем саммите ЕАЭС в мае.

«Сейчас, я думаю, будет оптимальная возможность обсудить возникающие проблемы», - отметил он.

Глава МИД РФ также заявил, что возможное отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите ЕАЭС вызвало бы сожаление, поскольку такая площадка, по его словам, предоставляет хорошую возможность обсудить накопившиеся вопросы.

«Это было бы, конечно, печально, потому что это хорошая возможность обсудить те вещи, которые витают в воздухе», - сказал Лавров.