Лавров заявил о попытках Запада вытеснить российские энергоресурсы с мирового рынка «Сейчас пытаются запретить и наш газ, и нефть просто потому, что надо «наказать» Россию», - глава МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что давление Запада на другие страны с требованием отказаться от российской нефти направлено на продвижение более дорогих американских энергоресурсов и установление контроля над мировой энергетикой.

«Давление на всех подряд с требованием не покупать российскую нефть – это нечистоплотные методы. Можно по-разному их называть: колониальными и неоколониальными, но это – методы эксплуатации. Суть которых – заставить всех покупать не дешёвую нефть у России, а дорогие нефть и сжиженный природный газ в Соединённых Штатах. Таком образом они стремятся править миром через контроль мировой энергетики», - сказал Лавров в интервью телеканалу RT India.

При этом министр отметил, что не все «поддаются» этому давлению. «Индия твёрдо и неоднократно заявляла, что будет сама определять, в каких объёмах и у кого закупать энергоресурсы», - указал он.

«Сейчас пытаются запретить и наш газ, и нефть просто потому, что надо «наказать» Россию», - считает Лавров.

Глава МИД РФ также привлек внимание к тому, что все принятые при бывшем президенте США Джо Байдене санкции против российской стороны сохраняют свою силу.

«Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Украина – это война Джо Байдена, а не его война. Мы ценим, что президент Дональд Трамп начал диалог с нами, с президентом России Владимиром Путиным. Мы общались и на других уровнях – государственного секретаря и Вашего покорного слуги, помощник президента России встречается со специальным представителем президента Д.Трампа. Произносится много правильных слов о том, что Россия и США имеют огромные перспективы взаимовыгодных, современных, технологических, энергетических и прочих проектов. Но на деле ничего не происходит. На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, всё остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нём санкции против России сохраняют свою силу», - сказал глава МИД.

Кроме того, министр обратил внимание на то, как «сейчас американцы планируют восстановить «Северные потоки» – два взорванных газопровода».

«Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили. А если они это сделают, то заставят немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом. Но цены будут уже не результатом договорённости между поставщиком Россией и Германией, а цены будут диктовать американцы, которые выкупят эту «трубу» у европейцев.Они хотят (открыто об этом говорили) забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы контролировать и эти потоки. Так что цель абсолютно очевидна – забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты», - считает Лавров.

Ситуация в Ормузском проливе

«Ормузский пролив. Агрессия против Ирана была начата, потому что, как заявил президент США Дональд Трамп, Иран 47 лет терроризировал всех и вся. Но до 28 февраля сего года Ормузский пролив был открыт для всех, и весь мир пользовался этой артерией. Она обеспечивала пятую часть поступления всех энергоресурсов на мировые рынки. Сейчас американцы требуют открыть Ормузский пролив. Он не был закрыт. Всегда важно видеть первопричины»,- подчеркнул министр.

По мнению главы МИД РФ, «Европа будет наиболее пострадавшей» от кризиса в Ормузском проливе. «Не говоря уже о том, что запрет закупать российские газ и нефть означает переключение на закупки американского сжиженного природного газа, который неизмеримо дороже. Поэтому бюджеты европейских стран будут ещё обременены и этим в дополнение к тем сотням миллиардов евро, которые Европа «вкачивает» в Украину, чтобы та продолжала европейскую агрессию против нашей страны», - отметил он.

Кроме того, Лавров привлек внимание к тому, что в российской традиции «выполнять то, о чем договорились». «На Западе традиции совсем другие. Там как раз очень любят отменять историю, договоренности, придумывать какие-то поводы для того, чтобы пытаться опять жить за счет других, наказывать, наказывать и наказывать. Европа, как родина колониализма, конечно, уже утратила свои способности. Сейчас эти способности сполна проявляют Соединенные Штаты Америки, загоняющие Европу в глубокий энергетический и продовольственный кризис», - добавил министр.

Палестинская проблематика

Лавров заявил, что БРИКС является «вполне подходящим местом для того, чтобы выдвинуть какую-то инициативу».

По его словам, возникающие кризисы в различных регионах мира отвлекают внимание международного сообщества от необходимости урегулирования палестинской проблематики.

«Открою секрет, не буду вдаваться в детали, но когда мы готовим материалы к встречам министров иностранных дел БРИКС, например, как правило, там перечисляются мировые проблемы, подтверждаются позиции БРИКС в отношении ключевых кризисных ситуаций на этой планете. Недавно с огромным сопротивлением столкнулось, казалось бы, абсолютно обычное предложение подтвердить позицию стран БРИКС в пользу двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта», - указал он.

Это означает, по словам Лаврова, «что все усилия, которые сейчас предпринимаются (это Венесуэла, Иран, Куба, Гренландия уже называлась, Канаду даже называли как одну из предстоящих проблем повестки дня), они ведь, помимо всего прочего, уводят от урегулирования самого длительного, самого негативного кризиса на планете – кризиса вокруг Палестины».

«Сейчас все мы говорим о создании палестинского государства. Но Израиль заявил, что не будет никогда никакого палестинского государства. Президент Дональд Трамп выдвинул свою инициативу про сектор Газа. Но не для того, чтобы создать там палестинское государство (при этом он даже не упомянул о Западном береге), а для того, чтобы сделать там рекреационную зону, варьете, казино», - отметил Лавров.

«Уходит куда-то справедливость из дискурса, как сейчас принято говорить. Хотя решений ООН никто не отменял. Это тоже к вопросу о первопричинах. Первопричины хотят всячески забыть и сменить повестку дня, перевести её в такую плоскость, которая позволит продвигать западную концепцию развития мира вообще. Чтобы весь мир оставался в зависимости от западных постулатов, от западной энергии, от западных финансовых институтов», - добавил он.

Кроме того, министр выразил уверенность в том, «то не создав палестинского государства, сохранится «очаг экстремизма на долгие десятилетия, от которого будут страдать все: в том числе и Израиль, и его арабские соседи. «Потому что Израиль, как Вы знаете, на проявление экстремизма и на террористические акты реагирует непропорционально. И этот будет «вечный двигатель», раздражитель, который будет поддерживать кризисное состояние на долгие десятилетия в горячей фазе. Думаю, многие это понимают. Захотел Израиль при поддержке Соединенных Штатов «поломать» решение о Палестине и сделать из неё что-то другое, а палестинцев расселить по всему свету: в Индонезию, в Сомали, может, и в Индию предложат. Нам не предлагали пока. Мы возвращаемся во времена, когда всё решалось силой, когда никто не признавал никакого международного права. Президент США Д.Трамп недавно сказал, что его международное право не интересует», - указал глава МИД.

«Мне кажется, это очень конструктивная альтернатива – продвигать через БРИКС нормальные, взаимоуважительные отношения с целью нахождения баланса интересов, не вступая ни с кем в какие-то антагонизмы. И главное, что она даже не должна рассматриваться как альтернатива. Это должно быть нашей повесткой дня», - добавил он.

Отношения Россия- Индия

«Суть российско-индийских отношений шире, и всё началось не двадцать, и не тридцать лет назад. Всё началось с обретения Индией независимости», - напомнил Лавров.

По его словам, Индия с самого начала была крайне заинтересована в военно-техническом сотрудничестве, что также сыграло важную роль. «Долгое время после обретения независимости ни одна западная страна не хотела помогать Индии развивать собственные военные технологии. С Россией всё обстояло иначе. Мы начинали сотрудничество с Индией как «продавец и покупатель». Сейчас ситуация кардинально изменилась: мы уже не просто продаём Индии оружие и технику. Мы продаём всё меньше, потому что постепенно переходим к совместному производству на территории Индии. Россия и Индия начали с ракет «БраМос», затем перешли к автоматам «Калашников», а сейчас в Индии уже производят по лицензии танки Т-90», - отметил он.

Лавров заявил, что «Хинди руси бхай бхай» – это не просто такой веселый лозунг», а он уже стал частью российской культуры.

«Экономика, совместное производство энергоресурсов, продукции военного назначения, атомная энергетика, другие виды энергетики, культурные и гуманитарные связи, политический диалог на высшем уровне, который беспрецедентно доверителен, – всё это невозможно разрушить», - считает он.