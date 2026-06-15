Лавров заявил о единой позиции Москвы и Минска по украинскому кризису Глава МИД РФ провел переговоры с Лукашенко в Минске

Россия и Беларусь сохраняют единую позицию по вопросам урегулирования украинского кризиса и выстраивания системы безопасности в Европе и мире. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в понедельник, 15 июня.

По словам главы российского дипведомства, беседа с белорусским лидером была продолжительной и была посвящена как вопросам развития Союзного государства, так и международной повестке.

«Только что завершили продолжительную беседу с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, который уделил много времени обсуждению текущей ситуации в Союзном государстве. Планов много. Все они устойчиво реализуются», - сказал Лавров.

Министр отметил, что интенсивность контактов между Москвой и Минском позволяет выполнять задачи, поставленные президентами России и Беларуси. Он подчеркнул, что лидеры двух стран регулярно «сверяют часы» и определяют конкретные направления дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

Лавров сообщил, что на переговорах обсуждались мероприятия, которые пройдут уже в июне. Среди них Международный культурный форум, форум в Бресте, посвященный началу Великой Отечественной войны, а также заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое состоится «на полях» этого форума.

Кроме того, в ближайшие дни запланирована очередная встреча премьер-министров двух стран.

«Интенсивность наших связей всем хорошо известна. Это идет на пользу не только определению дальнейших путей развития Союзного государства на уровне руководства наших стран, но и простому, нормальному человеческому общению. А это самый важный и прочный фундамент наших братских отношений», - подчеркнул глава МИД РФ.

Украинский кризис и позиция Запада

Отдельное внимание, по словам Лаврова, было уделено международной ситуации, прежде всего украинскому кризису. Министр заявил, что Москва рассматривает происходящее как продолжение политики Запада, который, по его словам, после госпереворота на Украине развязал против России гибридную, а затем и горячую войну руками Киева. Глава МИД РФ отметил, что Россия считает необходимым добиваться восстановления справедливости, прежде всего в вопросе прав русских людей, которых, как заявил Лавров, Киев «уже многие годы пытается полностью лишить».



Лавров также сообщил, что в беседе с Лукашенко обсуждалась роль США и Евросоюза в урегулировании вопросов, которые выходят за рамки украинского конфликта и касаются общих принципов безопасности в Европе и на глобальном уровне.

«У нас единая позиция», - подчеркнул министр.

Лавров назвал расчеты Европы иллюзорными

Глава российского МИД заявил, что европейские страны делают ошибочные выводы, полагая, что Россия якобы проигрывает, а Украина побеждает.

По его словам, именно из этого исходят попытки выдвигать Москве ультиматумы в надежде на то, что Россия их примет. Лавров назвал такие расчеты «иллюзорными» и преследующими «негодные цели».

Он напомнил, что послы Великобритании, Франции и Германии ранее посетили МИД России, где с ними провел беседу заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Ничего нового они не принесли, но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», - сказал Лавров.

Москва ждет визита представителей США

Лавров также подтвердил, что Россия привержена договоренностям, достигнутым 15 августа 2025 года на Аляске. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о принятии предложения президента США Дональда Трампа.

По словам министра, Москва рассчитывает, что согласованная на базе американского предложения позиция будет воплощаться в жизнь.

Лавров также сообщил, что в обозримом будущем Россия ожидает очередной визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

«Рассчитываем, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, целиком основанные на их предложении», - заявил глава МИД РФ.

Перед началом встречи с Лукашенко Лавров отметил, что намерен обсудить с белорусским лидером последние международные события, в том числе подготовку к встрече G7 и инициативы Великобритании, Франции и Германии, которые Москва расценивает как ультиматум из пяти пунктов.