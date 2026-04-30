Лавров: агрессия США Израиля в отношении Ирана «самым негативным образом» затронула Каспий

Атаки США и Израиля на Иран «самым негативным образом» затронули Каспийское море. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

«Мы вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооруженная агрессия США Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула и Каспийское море, и побережье. Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также назвал «недопустимым» и «неприемлемым удар антииранской коалиции, нанесенный 18 марта по инфраструктуре морского порта Энзели, который обслуживает торговые и логистические интересы всех пяти прикаспийских государств».



«Говоря о Ближнем Востоке, конечно, считаем важным не упускать из виду то, что происходит в Ливане. И особенно тот тупик, который сложился и из которого не видно выхода, в отношении создания палестинского государства», - отметил он.

«Мы высказались в пользу скорейшего преодоления кризиса в районе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом на пути к достижению политических договоренностей между всеми вовлеченными сторонами», - сказал министр.

Тема урегулирования конфликта в Украине

Лавров заявил, что Москва по-прежнему заинтересована в возобновлении переговорного процесса на основе «имеющихся российско-американских пониманий».

«Вчера в телефонном разговоре с президентом [США Дональдом] Трампом президент [РФ Владимир] Путин подтвердил эту нашу позицию. Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощаться в жизнь», - сказал глава МИД.

При этом Лавров выразил признательность казахстанским партнерам за понимание ситуации вокруг Украины, а также «взвешенный подход к оценке того, что там происходит».

Отношения РФ и Казахстана

Говоря об отношениях между Россией и Казахстаном, Лавров заявил, что они отличаются «высокой интенсивностью, носят многоплановый, всеобъемлющий характер и, самое главное, способствуют поддержанию стабильности на общем Евразийском пространстве».

«Наши отношения продвинулись еще дальше, еще глубже, произошло немало позитивных изменений и провозглашены позитивные начинания по решению наших президентов. Сегодня нет сфер, которые не были бы охвачены межгосударственным диалогом», - сказал он.

«Мы - ключевые торгово-инвестиционные партнеры, сохраняем на этом направлении восходящую динамику. Отмечаем, что львиная доля расчетов осуществляется в национальных валютах и без участия посредников», - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, процесс открытия генерального консульства РФ в Актау в Казахстане находится на финальном этапе. «Сегодня мы отметили, что в стадию завершения вступил процесс открытия генерального консульства России в прикаспийском Актау», - отметил он.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, в свою очередь, заявил, что Астана рассчитывает, что государственный визит президента России в республику, который планируется в конце мая, будет способствовать укреплению диалога между странами.

«Рассчитываем, что он позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень», - сказал он.