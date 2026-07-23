Кыргызстан и Беларусь обсудили сотрудничество Президент КР Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 23 июля, принял министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в городе Чолпон-Ате. Об этом сообщили в Администрации президента.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и дальнейшему расширению взаимодействия по всем ключевым направлениям.

Глава государства подчеркнул наличие всех необходимых условий для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая высокий уровень политического диалога, прочную договорно-правовую базу и обоюдную приверженность реализации достигнутых договоренностей.

Садыр Жапаров также выразил уверенность, что состоявшаяся сегодня встреча станет важным вкладом в укрепление партнерства двух стран, расширение взаимовыгодного сотрудничества и развитие доверительного политического диалога между Кыргызстаном и Беларусью.

Отдельно была отмечена важность предстоящего участия президента Беларуси Александра Лукашенко в саммите ШОС и церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

Со своей стороны Максим Рыженков поздравил Кыргызстан с избранием в непостоянные члены Совета безопасности ООН, выразив уверенность, что страна внесет весомый вклад в деятельность Совета.

Особое внимание также было уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных проектов.

В завершение встречи Садыр Жапаров и Максим Рыженков подтвердили готовность к дальнейшему тесному взаимодействию и приверженность последовательной реализации достигнутых договоренностей.