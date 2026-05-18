Кремль: у РФ самые серьезные ожидания от визита Путина в Китай Любой контакт глав государств способствует созданию дополнительного импульса для дальнейшего развития - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

У Кремля самые серьезные ожидания от предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ в понедельник, 18 мая.

По словам Пескова, Москва не намерена «забегать вперед» в оценках конкретных итогов визита. Более подробно о предстоящей поездке Путина в Китай, как отметил Песков, расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«У нас очень серьезные ожидания от этого визита. У нас самые серьезные ожидания», - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что отношения России и Китая носят разноплановый характер и не ограничиваются торгово-экономическим взаимодействием. По его словам, Москва и Пекин активно развивают диалог в сфере образования, медицины, культуры и других направлениях.

«Любой контакт глав государств способствует созданию нового дополнительного импульса для дальнейшего развития и расширения отношений», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Отвечая на вопрос об экономической части повестки, в том числе о возможном обсуждении проекта «Сила Сибири — 2», Песков заявил, что в ходе визита будут затронуты все вопросы, находящиеся в экономической повестке двусторонних отношений.

В состав российской делегации, по его словам, войдут профильные вице-премьеры, многие министры, а также руководители государственных и частных компаний, работающих в Китае. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия не рассматривает состав делегации как соревнование с другими странами, в том числе с США. «Мы по составу делегаций ни с кем не соревнуемся», - сказал Песков.

Он добавил, что Россия развивает с Китаем самостоятельные и многоплановые отношения, которые Москва и Пекин характеризуют как «отношения привилегированного, особенного стратегического партнерства».

Песков также прокомментировал ситуацию вокруг Украины

Говоря об украинском урегулировании, представитель Кремля заявил, что мирный процесс по Украине «пока находится на паузе». По его словам, Москва рассчитывает на его возобновление, а также ожидает продолжения посреднических усилий со стороны США.

Песков также заявил, что российские ВС, по утверждению Москвы, наносят удары только по военным или околовоенным объектам в Украине, тогда как ВСУ, по его словам, «продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру России».

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что Россия находится в постоянном контакте с кубинской стороной. По его словам, Москва и Гавана обмениваются мнениями о шагах, которые могли бы облегчить нагрузку на Кубу в условиях блокады.